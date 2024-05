Starfield aggiornato da ora (con oltre 100 fix): ecco cosa cambia

Bethesda ha rilasciato la Beta Patch 1.11.33 per la versione PC di Starfield.

Non è la prima volta che il gioco, lanciato anche nel catalogo di titoli gratis di Xbox Game Pass (oltre che sugli store come Amazon) si aggiorna con update di varia importanza.

Advertisement

Questo, senza contare anche che Starfield sta per ricevere la sua prima espansione ufficiale: il DLC Shattered Space uscirà ad autunno, ma non sarà l'unica novità in arrivo.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, questa nuova patch è veramente ricca di modifiche.

Secondo gli sviluppatori, quest'ultimo aggiornamento contiene infatti oltre 100 correzioni, modifiche, cambiamenti e miglioramenti.

Più nel dettaglio, l'aggiornamento beta 1.11.33 (di cui trovate un video poco sotto) migliora le mappe di superficie del gioco.

Come sempre, Steam scaricherà quest'ultima patch beta al prossimo avvio del client.

Inoltre, questa patch porta nuove opzioni di gioco. I giocatori potranno personalizzare la loro esperienza grazie alle nuove opzioni del menu Impostazioni.

Potranno così rendere più facili - o più difficili - alcuni aspetti specifici, come il combattimento.

Ma non è tutto: l'aggiornamento aggiunge una modalità di decorazione degli interni delle astronavi.

Da ora i giocatori potranno decorare le loro astronavi proprio come è possibile fare con gli avamposti.

E ancora: l'update porta anche nuove schede nei menu dei contenitori per rendere più semplice la gestione dell'inventario e nuove impostazioni per la telecamera dei dialoghi, oltre la possibilità di cambiare tratti e aspetto dopo essere entrati nell'Unità.

Questo aggiornamento apporta anche alcune modifiche solo per i giocatori PC. Ad esempio, risolve alcuni problemi di sfarfallio e ghosting quando si usa l'FSR 3.

La patch migliora anche la qualità di DLSS, XeSS e FSR, oltre a rendere più brillante l'aspetto dell'illuminazione e delle ombre sotto gli alberi, nonché l'aspetto delle increspature della pioggia sull'acqua.

Infine, i giocatori di PC dovrebbero anche aspettarsi un leggero aumento delle prestazioni nelle scene che richiedono l'uso della CPU.

Restando in tema, Todd Howard, capo dello sviluppo di Bethesda, ha commentato l'accoglienza contrastante di Starfield, suggerendo che alcune delle critiche sono derivate dal fatto che il gioco è diverso da Fallout e Skyrim.