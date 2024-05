Ecco cosa include la mega patch di Starfield (oltre ai 60 fps)

Dopo le promesse dei giorni scorsi, Bethesda ha alzato il velo su cosa possiamo aspettarci dalla grande patch in arrivo per Starfield – che introdurrà alcune feature molto attese e che erano rimaste inspiegabilmente assenti fino a oggi, considerando che è stato lanciato durante la scorsa estate.

Tra le novità avremo la mappa per le città, che era una delle mancanze più grossolane del gioco (ricordo ancora con affetto giocatori che spiegarono di ritenerla una "scelta stilistica" e non un segnale di come Starfield fosse stato fatto uscire in fretta e furia, ndr).

Advertisement

Ma non solo: finalmente, si muove qualcosa anche per l'arrivo dei 60 fps su console.

Come leggiamo sul sito ufficiale, le novità più interessanti che saranno introdotte dalla patch sono:

Mappe migliorate : le mappe sono state migliorate in modo che possano mostrare anche i punti di interesse, come quelli all'interno delle città, per evitarvi di girare inutilmente a vuoto.

: le mappe sono state migliorate in modo che possano mostrare anche i punti di interesse, come quelli all'interno delle città, per evitarvi di girare inutilmente a vuoto. Nuove opzioni per la difficoltà : potrete decidere liberamente dalle opzioni come gestire degli aspetti del gioco. Ad esempio, potreste volere il combattimento a terra più difficile e quello tra navi spaziali più difficili. Ci sarà anche una nuova difficoltà Estrema.

: potrete decidere liberamente dalle opzioni come gestire degli aspetti del gioco. Ad esempio, potreste volere il combattimento a terra più difficile e quello tra navi spaziali più difficili. Ci sarà anche una nuova difficoltà Estrema. Possibilità di personalizzare l'interno della nave , un po' come già avviene all'interno dei vostri accampamenti.

, un po' come già avviene all'interno dei vostri accampamenti. Aggiunte le impostazioni per lo Schermo su Xbox Series X, in modo che si possa dare priorità o alla qualità o alle performance.

In merito a quest'ultimo aspetto, Bethesda precisa che potremo scegliere tra 30 fps, 40 fps, 60 fps o senza cap su display dotati di VRR. In assenza di VRR e di display a 120 Hz, potrete scegliere tra 30 e 60 fps – ma in quest'ultimo caso potrebbe esserci del tearing. Potrete anche decidere se dare priorità alla qualità o alle performance.

Oltre a tutto questo, la patch introdurrà miglioramenti per le performance e una serie di fix per bug che erano stati rilevati.

Al momento l'aggiornamento è disponibile in beta su Steam, mentre la release definitiva è fissata per il 15 maggio prossimo.

Sottolineiamo che, al termine del video che vedete in embed nel corpo del nostro articolo, Bethesda ha confermato di essere al lavoro per la realizzazione di un veicolo di superficie – un'altra mancanza quasi grottesca che si evidenziava in Starfield, che nel suo futuro così avanzato costringeva a esplorare i suoi pianeti andando solo a piedi o al massimo saltellando con il jetpack. Vedremo, quindi, quando questi arriveranno effettivamente nel gioco.

Starfield è disponibile su PC e Xbox Series X|S. Potete anche giocarci su Game Pass, sia su console che su PC, oltre che in cloud.