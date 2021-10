Quando arrivano gli update di Cyberpunk 2077? Ci sono brutte notizie

Torniamo a parlare di Cyberpunk 2077 ancora una volta, e ancora una volta lo facciamo per via degli update sul titolo CD Projekt Red.

Gli autori di The Witcher 3 sono al lavoro ormai da tanto tempo sugli aggiornamenti della loro epopea cyberpunk, e di recente hanno parlato dello stato dei lavori.

Pochi giorni fa è stato annunciato ufficialmente che gli aggiornamenti next-gen del titolo sono stati rinviati al 2022 per PS5 e Xbox Series X|S.

Il team di Cyberpunk 2077 ha per altro affrontato un cambio di gestione di recente, perché c’è un nuovo director al comando in questo momento.

Se sappiamo che gli aggiornamenti next-gen sono slittati, CD Projekt Red non ha mai detto nulla al riguardo delle versioni old-gen del gioco, che di sicuro hanno bisogno di supporto.

Come ha fatto notare Polygon, lo studio polacco ha ammesso, in maniera molto sottile, che non ci saranno update oppure hotfix di qualsiasi tipo prima del 2022.

Questo significa che la vostra copia di Cyberpunk 2077 non verrà in alcun modo aggiornata fino alla fine dell’anno, anche su console old-gen.

Il recente annuncio era infatti centrato sugli aggiornamento per console di nuova generazione, ma finora non era mai stato specificato niente su ulteriori lavori delle altre versioni.

Questo è un problema per i possessori di PlayStation 4 ed Xbox One, che più di tutti hanno sofferto i problemi tecnici di Cyberpunk 2077, e che non avranno altro supporto.

È comprensibile che i lavori siano concentrati più sulle versioni recenti del gioco, ma speriamo che il team fornisca comunicazioni al riguardo delle versioni old-gen.

