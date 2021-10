Cyberpunk 2077, Night City esiste anche nella realtà (o quasi)

Cyberpunk 2077 è diventato col passare dei mesi un caso mediatico, nonostante gran parte dei giocatori siano ora in attesa della versione per console di nuova generazione.

L’ultimo titolo dagli autori di The Witcher 3 è stato infatti pesantemente criticato al lancio, sebbene col passare dei mesi la situazione abbia iniziato a risolversi per il meglio grazie all’uscita di patch e aggiornamenti a cascata.

Del resto, un video mostra quanto sia incredibile l’ultima versione del gioco sviluppato da CD Projekt con il preset chiamato Beyond All Limits Ray Tracing.

Senza contare che il caso Cyberpunk 2077 è stato da lezione per un altro gioco, segnando di fatto l’industria sin nelle sue fondamenta.

Ora, Cramgaming ha pubblicato un video dell’impressionante mod di AK47OG Cyberpunk 2077 Blade Runner, che di fatto ha trasformato Night City in una visione futuristica della città di Los Angeles.

Questa è infatti una delle mod più sorprendenti per il gioco, in attesa di scoprire se con l’arrivo delle versioni next gen (ovvero per PS5 e Xbox Series X|S) CDPR riesca a tirare fuori dal cilindro un titolo altrettanto bello da vedere.

Vero anche che fino ad ora i modder hanno fatto un lavoro meraviglioso nel trasformare Night City un luogo tanto interessante da esplorare quanto da vedere.

Poco sotto, il video che mostra Night City come fosse la L.A. del futuro:

Incredibili le somiglianze tra la città di Los Angeles e la Night City messa in piedi dal team di sviluppo polacco, specie per quanto riguarda l’uso dei colori.

Difatti, L.A. è sicuramente tra le maggiori fonti di ispirazione per quanto riguarda la creazione della metropoli di Cyberpunk 2077, liberamente esplorabile a piacimento.

Non sorprende in ogni caso che gli stessi sviluppatori di CD Projekt abbiano deciso di arruolare alcuni talenti provenienti dal mondo delle mod, proprio per migliorare il loro titolo di punta (e non solo).

Ma non solo: mentre la versione next-gen di Cyberpunk 2077 è al momento scomparsa dai radar, a quanto pare ci pensano i giocatori ad inserire nuovi contenuti.

Infine, diversi giorni fa vi abbiamo anche mostrato un’arma davvero iconica di Cyberpunk 2077 che esiste nel mondo reale (ed è davvero meravigliosa).