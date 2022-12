Quali sono i giochi più premiati ai The Game Awards 2022? Ecco la classifica ufficiale

The Game Awards 2022 si è ufficialmente concluso con la vittoria di Elden Ring come GOTY 2022, ma questo naturalmente solo uno dei numerosi premi assegnati durante lo show più atteso dai giocatori in tutto il mondo.

Lo show condotto da Geoff Keighley ha infatti visto darsi battaglia numerose tra le più amate produzioni videoludiche, tra le quali non poteva certamente mancare God of War Ragnarok (lo trovate in sconto su Amazon), principale contendente al GOTY insieme al soulslike open world di casa FromSoftware.

E anche se Elden Ring è riuscito a conquistarsi il premio più ambito, la produzione di Santa Monica Studio alla fine è riuscita a portarsi a casa tantissime statuette, rivelandosi clamorosamente il gioco più premiato dello show.

Analizzando infatti tutti i vincitori e i premi assegnati ai TGA 2022, emerge una curiosa classifica per i videogiochi più premiati che, oltre alle già citate enormi produzioni, ha visto comparire anche due produzioni a sorpresa.

God of War Ragnarok si è infatti portato a casa ben 6 premi, rivelandosi il titolo con la Miglior Narrativa, Miglior Colonna Sonora, Miglior Audio Design, Miglior Performance (Christopher Judge), Migliore Accessibilità e il Miglior Action/Adventure dell’anno.

Elden Ring si è invece dovuto “accontentare” di sole 4 vittorie ai The Game Awards 2022: oltre al già citato GOTY 2022, il soulslike open world si è rivelato anche il titolo con la Miglior Game Direction, Miglior Art Direction e il Miglior Gioco di Ruolo dell’anno.

Tuttavia, al terzo posto tra i giochi più premiati c’è un interessante ex aequo con due sorprendenti titoli: Stray e Final Fantasy XIV conquistano infatti la “medaglia di bronzo” delle premiazioni con due vittorie a testa.

Stray è stato infatti scelto come Miglior Indie e Miglior Indie di Debutto, mentre Final Fantasy XIV si è aggiudicato i premi di Miglior Gioco Persistente e Miglior Supporto della Community.

La produzione di Annapurna è stata tra le più apprezzate di quest’anno, venendo addirittura nominata per una potenziale vittoria al GOTY 2022, mentre Final Fantasy XIV continua a rivelarsi uno dei titoli più giocati dell’ultimo periodo.

Sebbene per alcuni fan possa risultare sorprendente che siano proprio questi due titoli ad arrivare appena un gradino sotto Elden Ring, si tratta di risultati di cui i rispettivi sviluppatori potranno certamente definirsi orgogliosi.

Restando in tema di vittorie ai TGA 2022, c’è un altro dato molto interessante che vale la pena di sottolineare: nonostante le numerose nomination, Genshin Impact non ha vinto nessuno dei premi principali, ma è stato comunque premiato a sorpresa come GOTY dei fan.