Qualcuno in Skyrim è riuscito a rubare i vestiti di tutti gli abitanti di Whiterun, perché sì

Nel caso in cui vi doveste chiedere se si smetterà mai di parlare di Skyrim, la risposta sarebbe con molta probabilità negativa.

Lo storico RPG open world di Bethesda, ormai uscito un decennio fa, è una miniera d’oro di chicche, ed è talmente tanto amato dai giocatori da farli sbizzarrire in qualsiasi modo pensabile per rendere più accattivante l’esperienza di gioco.

A prescindere dalle mod però, che sono sicuramente uno dei modi principali attraverso cui i fan hanno scatenato la loro creatività, Skyrim stesso fornisce da sé ai giocatori tutti gli strumenti per arricchire il gameplay, alle volte in modi tali da creare siparietti abbastanza divertenti.

Notizia recente è ad esempio quella di un utente che ha deciso, senza alcun motivo ben preciso se non la pura e umana curiosità, di riunire decine e decine di libri in un unico bacino d’acqua: il risultato ovviamente non manca di suscitare ilarità.

Adesso su Reddit è stata postata una foto che immortala l’ennesima prodezza di un giocatore pieno di risorse (o forse solamente molto annoiato).

Come forse saprete, raggiungendo il livello 100 di Borseggio è possibile ottenere un perk chiamato “Tocco Perfetto” che permette di rubare gli oggetti equipaggiati degli NPC, ovviamente includendo anche armi e armature.

In questo caso però il giocatore in questione non ha deciso affatto di rubare armamentari vari…bensì di denudare l’intera popolazione di Whiterun.

Nonostante il perk non abbia il 100% delle chance di successo, il fantasioso utente è comunque riuscito a rubare i vestiti degli abitanti che, come potete vedere voi stessi, continuano imperterriti le loro faccende senza accorgersi minimamente dell’accaduto.

Adesso però, se non riuscite a contenere le risate, prendete una pausa dando uno sguardo a questa stupenda versione isometrica di Skyrim, semplicemente da togliere il fiato.