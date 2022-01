Vi siete mai chiesti cosa succederebbe ammassando decine di libri in Skyrim? Neanche noi, ma ora lo sappiamo

Lo sappiamo bene: Skyrim è senza tempo. Il famosissimo RPG open world di Bethesda ha da poco spento la sua decima candelina e continua a essere uno dei titoli più giocati di sempre.

The Elder Scrolls V è noto anche per la grande libertà creativa che regala ai suoi giocatori, che possono sperimentare praticamente qualsiasi cosa venga loro in mente.

Tutto ciò è anche permesso dalle mod, che ormai da un decennio sono in grado di trasformare il gioco in modi a volte a dir poco sorprendenti.

Ora un giocatore molto arguto ha deciso di provare a vedere cosa sarebbe accaduto riempendo uno spazio pieno d’acqua con decine e decine di… libri.

Sappiamo infatti che i libri sono alcuni degli oggetti principali che possiamo trovare in Skyrim.

Praticamente in ogni abitazione o dungeon è possibile reperire dei tomi che servono per aumentare il livello delle nostre abilità, iniziare delle vere e proprie quest oppure fornire semplicemente un background riguardante la storia del gioco.

L’utente di Reddit PanzerkampfIV ha deciso di raccogliere molti, moltissimi libri all’interno di una vasca piena d’acqua semplicemente per vedere cosa sarebbe successo.

Ebbene come facilmente intuibile il framerate è precipitato vertiginosamente, il personaggio ha cominciato a fare decisamente fatica a muoversi e, una volta buttatosi in acqua fra le decine e decine di libri, non è riuscito per nulla al mondo a districarsi da questo mare di cultura.

Decisamente bizzarro ma, diciamocela tutta, anche molto divertente.

Skyrim però non smette di ispirare le menti più creative, e adesso qualcuno ha deciso di cambiare la visuale del gioco trasformandolo in un bellissimo gioco isometrico.

Infine una brutta notizia per chi aspetta ardentemente The Elder Scrolls VI: i lavori per il sequel di Skyrim non sono messi per nulla bene.