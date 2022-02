Qualcuno ha trovato il modo di giocare a basket su Skyrim, perché sì

Dopo oltre 10 anni dal lancio, Skyrim continua a sorprendere costantemente i giocatori in molti modi.

L’amatissimo RPG open world di Bethesda è un vero e proprio parco giochi per i modder e non solo, intenti a creare versioni uniche dell’esperienza in ogni modo possibile.

The Elder Scrolls V non è degno di essere vissuto solamente tramite le mod, ma anche la sua versione vanilla offre tantissime modalità uniche con cui i giocatori possono dilettarsi e passare il tempo. È proprio il caso di dire che in Skyrim c’è sempre qualcosa da fare, non importa quante ora ci si abbia già giocato.

Proprio come chi ha cavalcato una libellula nel gioco (cadendo poi rovinosamente), adesso c’è qualcuno che tramite la proprio creatività ha deciso di praticare un vero e proprio sport nel gioco.

Un utente di Reddit ha deciso di impegnarsi in dei simpatici tiri a canestro proprio come se fosse in una partita di basket, il tutto usando semplicemente le proprie arti magiche e… dei cavoli.

Come è possibile notare, questo giocatore effettua vari tentativi a fare canestro in un cesto sollevando tramite una magia di Alterazione alcuni cavoli sparsi per terra, finendo poi per riuscire nell’intento facendo centro all’ultimo tentativo con tanto di contenuta esultanza.

Sicuramente un passatempo molto semplice ed efficace, da utilizzare nei momenti in cui si è stanchi di vagabondare per Skyrim e saccheggiare dungeon, prendendosi quindi una meritata pausa dalle frenetiche avventure del Sangue di Drago.

La creatività dei giocatori d’altronde non smette mai di stupirci, tanto che proprio recentemente un fan del gioco ha realizzato delle creazioni a tema davvero sbalorditive.

Infine, qualcuno ha deciso di sfruttare al massimo tutto ciò che l’open world di Bethesda è in grado di offrire spendendo 600 ore per portare al massimo ogni caratteristica del personaggio.