Skyrim è così longevo che c’è chi lo ha “completato” solo dopo 600 ore

Mentre continuano a prendere largo in rete le discussioni sulla longevità dei giochi in rapporto al loro prezzo, un titolo che continua ad essere al centro dell’attenzione delle community è certamente Skyrim, che a distanza di oltre 10 anni dal lancio intrattiene ancora i suoi giocatori.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls è infatti amato per le ampie libertà di personalizzazione dei giocatori, che come spesso accade nei giochi di ruolo incentiva gli utenti a scegliere una tipologia di gameplay e investire maggiormente su di essa.

Il capolavoro di Bethesda ha conquistato così tanto i suoi appassionati da essere entrato da tempo nell’immaginario collettivo: c’è infatti chi ha perfino deciso di chiedere alla propria fidanzata di sposarlo proprio come si farebbe su Skyrim.

Nonostante la passione della community, è plausibile però pensare che molti giocatori non sceglierebbero mai di ripetere costantemente le stesse azioni solo per poter realizzare il «personaggio perfetto» e portare al massimo ogni singola statistica.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit i-am-not-fish non è una di queste persone: il fan ha infatti pubblicato nel forum dedicato a Skyrim di aver ufficialmente «completato» il gioco dopo una quantità di tempo impressionante.

Nel caso vi siate mai domandati quanto tempo sarebbe necessario per portare al massimo ogni singola statistica del vostro avatar di Skyrim, sappiate che il fan ha impiegato ben 600 ore per portare a termine la sua impresa.

Per dimostrare di aver ufficialmente completato tutto ciò che il gioco poteva offrire, l’utente ha pubblicato una breve clip video che mostra nel dettaglio ogni singola statistica portata al livello 100:

Il giocatore ha ammesso di aver utilizzato l’edizione Switch per paralizzare uno degli NPC del gioco, così da potersi esercitare in ogni singola abilità pazientemente fino a quando non ha potuto raggiungere il livello massimo in ogni categoria.

Un risultato che ha richiesto grande dedizione e pazienza, oltre probabilmente anche all’abuso di qualche glitch, ma che ha sicuramente prodotto un risultato di cui potrà definirsi orgoglioso.

Insomma, se vorrete anche voi ripetere questa procedura per diventare i migliori personaggi che Skyrim abbia mai visto, farete meglio a non avere impegni per 600 ore.

Nel frattempo, c’è chi ha deciso di spendere una quantità di tempo simile in un modo più creativo, ma molto più brutale: un giocatore sta uccidendo ogni giorno lo stesso odioso personaggio in attesa di The Elder Scrolls VI.

In attesa di scoprire ulteriori novità sul sesto capitolo della saga, Bethesda e Xbox nutrono grandi ambizioni per il loro prossimo progetto: Phil Spencer vuole che Starfield diventi più giocato dello stesso Skyrim.