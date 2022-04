Qualcuno ha reso migliori i colpi di spada in Elden Ring, perché sì

Elden Ring, l’ultimo titolo prodotto e sviluppato del team di Hidetaka Miyazaki, è da tempo al centro di mod di vario tipo, spesso realmente sorprendenti: ora, un fan ha deciso di modificare tutte le animazioni del gioco legate all’utilizzo della spada.

Il gioco (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) è infatti un soulslike dotato di un sistema di controllo ispirato ai classici del genere.

Dopo l’ultimo aggiornamento in grado di rendere il gioco più ‘facile’ (notare le virgolette), dei fan hanno deciso di cambiare ulteriormente le carte in tavola.

Difatti, come riportato anche da The Gamer, la Swordsmanship Mod aggiungerà un bel po’ di pepe ai vostri combattimenti a colpi di spada.

Si tratta nello specifico di una semplice collezione di animazioni rivedute e corrette ad hoc: il modder ‘Trollaxethrowerr’ ha infatti preso le animazioni esistenti e le ha remixate per ogni tipo di arma bianca, siano spade classiche, spade colossali o katane.

Il risultato finale è generalmente quello di avere a disposizione una maggiore varietà di colpi, specie quelli provenienti da più direzioni.

Poco più in basso, nel player dedicato, un video che mostra l’interessante risultato ottenuto:

Il miglior esempio di quanto la mod funzioni è probabilmente legato all’utilizzo delle spade colossali: prima, i colpi erano essenzialmente effettuati orizzontalmente di fronte al giocatore, all’incirca all’altezza del petto, il che rendeva un po’ difficile colpire bersagli in volo.

Ora, grazie alla Swordsmanship Mod uno swing dall’alto aggiunto alla combo da tre attacchi consente ai giocatori una possibilità maggiore di colpire bersagli sia sopra che sotto. Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare qui.

Parlando sempre di omaggi e mod dedicate a Elden Ring, l’ultima in ordine di tempo riguarda una plausibile versione PS One del gioco, con tanto di box art ufficiale.

Ma non solo: anche l’altrettanto sorprendente versione per Game Boy in bianco e nero del souls di From dimostra che la nostalgia sa essere veramente canaglia.

Infine, riscontrate ancora problemi nel mandare al tappeto la coriacea Malenia? Se la risposta è sì, potrebbe farvi comodo utilizzare un trucco per bloccare il suo attacco più forte.