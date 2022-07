Qualcuno ha messo un film Marvel su una cartuccia Game Boy, perché sì

Le varie generazioni del Game Boy hanno un posto molto speciale nel cuore dei fan, spesso pronti a omaggiare la piattaforma nei modi più impensabili, ora anche a tema Marvel.

L’antenato di Nintendo Switch (che trovate su Amazon) è diventato con il passare degli anni un oggetto di culto, in tutte le sue varianti.

I fan della console portatile la amano così tanto che di recente hanno anche pensato di modificarla nei modi più impensabili.

Ora, è il momento di Morbius su Game Boy Color: In un nuovo video, lo YouTuber Wulff Den ha messo il film Sony/Marvel sulla piccola piattaforma Nintendo senza un vero perché (via ComicBook).

Un processo lungo e apparentemente noioso che tuttavia potrebbe essere stato per l’autore ben più piacevole che guardare Morbius al cinema, nonostante tutto.

Se la cosa vi suona familiare, forse ricorderete quando questo stesso YouTuber ha messo Tenet di Christopher Nolan su Game Boy Advance.

R icorderete l’insistenza del regista affinché il film fosse visto sul “più grande schermo possibile” nonostante fosse uscito all’inizio della pandemia, quando la maggior parte degli spettatori non era disposta ad andare al cinema.

Mentre quella volta Wulff Den scherzò sul fatto che avevano messo il film su Game Boy “per dispetto”, questa volta lo YouTuber ammette di aver fatto lo stesso lavoro con Morbius per un motivo non meglio precisato. Poco sopra, il risultato finale (e buona visione, se così possiamo dire).

Anche se Morbius non è un film particolarmente lungo, la compressione aggiuntiva necessaria per inserire il film in cartucce Game Boy Color da 4 MB ha fatto sì che Morbius richiedesse ben 36 cartucce sebbene il fan, forse impigrito, ne ha di fatto realizzato solo 3 (ognuna delle quali contiene circa mezz’ora di video a 6 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 192×128).

Restando in tema, avete visto che un altro appassionato di retrogaming ha portato Elden Ring sul primo Game Boy, per un risultato davvero notevole?

Ma non solo: anche il simpatico Pokémon Lechonk è stato “convertito” su Game Boy Advance, apparendo così ancora più buffo di quanto già non sia.