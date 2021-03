Qualcuno ha fatto la classifica dei migliori personaggi di Final Fantasy IX… per outfit

I protagonisti di un Final Fantasy, anche più che in qualsiasi altro gioco, sono parte caratterizzante e colonna portante dell’esperienza offerta: ricordiamo gli episodi della storica serie di giochi di ruolo a partire dai loro protagonisti, che sono diventati chi più chi meno delle icone di questo medium – pensiamo a Cloud, Squall, Tidus e Yuna, ma anche a Gidan, Sephiroth, Aerith, Rinoa, Vivi e così via.

Capita spesso, così, che gli appassionati si divertano a stilare delle classifiche dei loro personaggi preferiti. Il popolare sito specializzato The Gamer ha però fatto qualcosa di anche più curioso: ha deciso di fare una classifica per i personaggi vestiti meglio di Final Fantasy IX.

Ok l'animo eroico, ma chi ha il look migliore?

Se, quindi, siete amanti della moda locale e vi siete domandati se si vesta meglio Vivi o Quina (ve lo siete domandati? Sul serio? ndr), ora potete vedere la divertente opinione dei colleghi, che hanno messo insieme la loro classifica.

Ad accomodarsi in ultima posizione è stato il povero Steiner, reo di uniformarsi (è il caso di dirlo) agli outfit della guardia reale, con la sua scintillante corazza che, va detto, rappresenta pienamente la sua personalità e il suo garbo cavalleresco.

La spunta, invece, l’indimenticabile Cid – e c’è poco da dibattere: con il suo abito altolocato, l’elegante mantello e soprattutto i titanici baffi all’insù, è l’arbiter elegantiae di Gaia e FFIX. Di seguito, la classifica completa.

I personaggi dal miglior look in Final Fantasy IX

Cid Kuja Garnet Vivi Gidan Amarant Eiko Quina Freya Steiner

Vi ricordiamo che Final Fantasy IX è disponibile su PC, console PlayStation, Nintendo Switch e Xbox. Se volete scoprire di più sui temi del gioco e sui suoi messaggi, non perdete l’approfondimento con video del nostro Adriano in occasione del ventesimo compleanno del JRPG.

Oggi, la serie Final Fantasy è in attesa di novità da un doppio fronte: da un lato, infatti, Square Enix è impegnata con Final Fantasy VII Remake, del quale è in lavorazione il secondo capitolo e che esordirà a giugno anche su PS5 con la versione Intergrade. Dall’altra parte, invece, Naoki Yoshida sta dirigendo i lavori su Final Fantasy XVI, che arriverà come esclusiva console PS5 in un periodo ancora da fissare.