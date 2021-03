Final Fantasy VII Remake Intergrade: Nomura a ruota libera su Yuffie, DLC e sequel PS5

Durante l’ultimo State of Play, Square Enix ha annunciato l’arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade, edizione next-gen del noto gioco di ruolo uscito originariamente su PS4, con in più un nuovo episodio che comprenderà personaggi giocabili mai visti prima e contenuti inediti.

Nella versione PS5 dell’avventura di Cloud e soci sarà incluso un capitolo in cui giocheremo come la ninja Yuffie Kisaragi, personaggio già apparso nell’originale Final Fantasy VII e in Before Crisis e Crisis Core, la quale sarà accompagnata da un character mai visto prima di nome Sonon.

Ora, via Famitsu, il director Tetsuya Nomura ha parlato di Intergrade, svelando cosa dobbiamo aspettarci nello specifico dalle novità incluse in questa edizione “potenziata” del gioco apparso sugli scaffali lo scorso anno.

Come prima cosa l’episodio dedicato a Yuffie conterrà nuove Summon e Materia, mentre la giovane KIsaragi sarà di fatto l’unico personaggio giocabile. Sarà in ogni caso possibile combattere insieme a Sonon durante gli scontri premendo il tasto L2 (come è ben visibile anche nel trailer).

Al momento Square non ha intenzione di rilasciare alcun DLC aggiuntivo, visto che il team di sviluppo è concentrato al 100% sulla lavorazione di Final Fantasy Remake Parte 2 (titolo provvisorio).

Ma non solo: Nomura ha reso noto che originariamente avevano pianificato di realizzare solo ed esclusivamente una versione PS5 di Final Fantasy VII Remake, invece che proporre in seguito un’edizione specifica con DLC dedicato a parte. Intergrade ha in ogni caso aiutato il team a prepararsi allo sviluppo massivo su console PlayStation 5 (specie per la Parte 2), tanto che il cambio di piattaforma sarebbe avvenuto “senza intoppi” per lo studio.

Ad ogni modo, altri contenuti scaricabili e DLC potrebbero essere presi in considerazione solo ed esclusivamente dopo l’uscita del sequel.

Per quanto riguarda Final Fantasy VII: Ever Crisis, Nomura ha rivelato che i capitoli saranno gratuiti, ma ci sarà un sistema gacha per le armi. Il titolo includerà contenuti non presenti nel gioco originale (la storia classica di FFVII è infatti lunga circa 10 capitoli di EC), visto che narrerà anche le vicende del First Soldier, oltre a molto altro ancora

Nomura ha parlato brevemente anche del battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier, definito senza mezzi termini come un tentativo di raggiungere un pubblico “casual” che non sia vicino alla serie da generazione. Il director ha chiarito che si tratterà in ogni caso di un’esperienza solida, capace di offrire un comparto tecnico rivolto agli smartphone davvero all’avanguardia.

Infine, Tetsuya Nomura promette novità relative a Final Fantasy VII nel corso del prossimo anno e durante l’anno successivo (cosa questa che spinge la data di uscita della Parte 2 più in là del previsto).

Final Fantasy VII Remake Intergrade è previsto per il 10 giugno 2021.