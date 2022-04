Qualcuno ha deciso di portarsi a casa un pezzo di Skyrim (letteralmente)

Skyrim è indubbiamente uno dei giochi più amati di sempre, se non altro si configura certamente come uno del più fulgidi esempi del genere RPG open world.

Il capolavoro Bethesda nel corso degli anni (e ormai ne sono passati più di 10) ha attirato tra le sue fila di appassionati sempre più giocatori di ogni età, che hanno ceduto al fascino intramontabile delle avventure del Sangue di Drago.

Come per ogni gioco di una tale caratura, i fan decidono spesso di esprimere il loro amore e la loro dedizione verso il prodotto nei modi più creativi e fantasiosi, a volte realizzando delle opere davvero sbalorditive come questo controller.

E proprio su questa scia che vi presentiamo un altro lavoro proveniente dalle sapienti mani di un giocatore di Skyrim, che ha postato su Reddit una clip incantevole.

L’utente Mr0range_crafts ha realizzato uno splendido diorama che immortala una delle scene più iconiche che ci troviamo ad affrontare all’inizio del gioco.

Nel cubo trasparente possiamo notare un’istantanea dello scontro con il primo drago che dovremo sconfiggere in Skyrim, il cui nitido profilo svetta sulla Torre di Avvistamento Occidentale fuori dalle mura di Whiterun.

Nello sfondo notiamo le montagne coperte dalla nebbia e in primo piano vediamo l’erba autunnale della tundra. Immancabili anche scudo e spada del nostro personaggio, che riproducono fedelmente la scena del gioco.

Skyrim però è stato anche protagonista di una vicenda leggermente inquietante, che ha fatto sentire il giocatore che ne è rimasto invischiato come in un vero e proprio film horror.

Infine, sempre in tema diorama, qualcuno ne ha creato uno in onore di Breath of The Wild, anche questo davvero bellissimo e da non perdere.