Qualcuno ha accumulato un numero di Rune pazzesco in Elden Ring, perché sì

Elden Ring, il gioco di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, è un toccasana per quanto riguarda l’istinto compulsivo di accumulare Rune: ora, un giocatore ne ha collezionato un numero realmente sorprendente.

Un appassionato dell’ultimo titolo dai creatori di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) ha infatti deciso di accumulare milioni di Rune, letteralmente.

Mentre i fan sembrano gradire il tanto osannato Easy Mode, qualcuno ha invece pensato che la cosa migliore da fare sia riuscire a mettere da parte un bel gruzzoletto.

Così, mentre qualcun altro ha realizzato una mappa che aiuterà i giocatori a ottenere le migliori ricompense del gioco, ecco che si va oltre in men che non si dica.

Come riportato su Reddit, un giocatore ha infatti deciso di racimolare un numero così alto di Rune da lasciare gli altri giocatori letteralmente senza fiato.

L’utente KaleTheVeggies ha infatti testimoniato con uno screen di aver raggiunto la ragguardevole cifra di 58017050 Rune (sì, avete capito bene).

Non c’è un vero perché a questo incredibile traguardo: il giocatore in questione ha deciso di toccare questa cifra per il solo gusto di testimoniarla con il resto della community (si sa, flexare è spesso un’arte, soprattutto nel mondo dei videogiochi).

