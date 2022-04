Siete affamati di Rune in Elden Ring? Questa mappa vi aiuterà

Elden Ring, il gioco di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware ormai noto anche ai sassi è un gioco difficile ma in grado di ricompensare a dovere i giocatori: ecco, infatti, che una mappa di gioco svela ora le Rune da ottenere per ogni boss.

Alcuni appassionati dell’ultimo titolo dai creatori di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) hanno infatti realizzato un ‘aiuto’ per i giocatori davvero molto interessante.

Così, mentre i fan sembrano comunque gradire il tanto osannato Easy Mode, ora mettere mano alle Rune dei mostri più difficili da abbattere potrà rivelarsi comunque più semplice.

Come riportato anche da The Gamer, una mappa aiuterà infatti i giocatori che non hanno ben chiaro dove e come ottenere le ricompense del gioco.

L’utente Reddit ‘Not_Quite_Vertical’ ha condiviso una mappa che mostra sia la posizione che la ricompensa in Rune per ogni boss di Elden Ring.

Del resto, è possibile usarla come una sorta di percorso ideale per come e quando affrontare i vari boss, dato che quelli che offrono più Rune tendono ad essere quelli di più alto livello e difficoltà.

Le ricompense vanno da sole 800 Rune a ben 480mila, sufficienti per un intero livello una volta raggiunto l’end-game.

Sarebbe difficile uccidere tutti i boss in ordine crescente in base alla ricompensa in Rune, visto e considerato anche che molti di loro sono sparsi in lungo e in largo per la mappa (i mini-boss in particolare offrono varie ricompense anche nel mid e late-game).

Sicuramente, molti di voi ameranno stampare questa mappa decisamente speciale, in modo da farsi un’idea di quale strada prendere (e magari evitare così di tirare le cuoia troppo presto).

Restando in tema, avete letto che il giocatore ‘Let me solo her’ ha deciso di aiutare più persone possibili a battere Malenia, sebbene ce l’abbia fatta dopo oltre 240 volte?

Ma non solo: un altro fan del soulslike ha deciso di trasformare il titolo From in un RPG isometrico, per un risultato che ha dell’incredibile.