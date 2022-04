Pronto, Polizia della Moda? C’è bisogno di voi in Elden Ring

Elden Ring, l’ultimo capolavoro di Hidetaka Miyazaki, è stato bersagliato dai giocatori in ogni modo possibile e immaginabile, a cui ora si aggiunge l’ingresso in scena della Polizia della Moda.

Non è la prima volta che i fan del figlio di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) scova apparizioni davvero strane.

Alcune settimane fa qualcuno ha ben pensato di includere Will Smith e il celebre schiaffo visto durante la notte degli Oscar.

Senza contare anche Let Me Solo Her, l’eroe nudo che sta aiutando tanti giocatori, sebbene a quanto pare le sorprese non sono finite qui.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore di Elden Ring è stato invaso da un personaggio che si fa chiamare “Polizia della moda”, che a quanto pare giudica la scelta dell’armatura del Senzaluce prima di andarsene.

Sì, avete capito bene: l’utente Reddit ‘Omnimoonpapa’ ha condiviso una clip di quando si è trovato faccia a faccia con un giocatore che si faceva chiamare “Fashion Police”.

L’invasore è stato all’altezza del suo nome, ispezionando la scelta dell’outfit dell’utente utilizzando il telescopio in-game.

Apparentemente soddisfatto della combinazione di armature in mostra, l’invasore poliziotto ha poi usato l’oggetto Prattling Pate per dire ‘meraviglioso‘, prima di lasciare pacificamente il mondo del giocatore.

Presumibilmente, se l’outfit di un giocatore ospite non è ritenuto all’altezza dall’invasore, seguirà una battaglia PvP.

Del resto, Elden Ring è sicuramente il soulslike del momento, visto che un fan ha deciso ora di fondere il gioco con il mondo dei Pokémon.

Ma non solo: qualcun altro ha invece deciso di dare vita a un demake a 8-bit di Elden Ring, per un risultato finale particolarmente fantasioso.

Infine, un altro modder davvero di talento ha invece deciso di mostrare Elden Ring da una nuova prospettiva, nel vero senso della parola (e per la gioia dei fan di Diablo).