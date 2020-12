Qual è stato il gioco più venduto in Italia a Natale? Spoiler, non è Cyberpunk 2077

Le classifiche di vendita relative alla settimana di Natale non sono state ancora pubblicate ma, stando ai dati GSD condivisi da Christopher Dring (responsabile di GamesIndustry) su Twitter, non riserveranno grandi sorprese in Italia.

Al debutto, Cyberpunk 2077 è stato in grado di schizzare direttamente in testa ma ha dovuto presto lasciare il trono ad un titolo che è molto più abituato ad occuparlo dalle nostre parti.

FIFA 21 si è infatti ripreso lo scettro ed è tornato a comandare, risultando il gioco più venduto a Natale nel Belpaese.

Il ritorno di fiamma degli appassionati di videogiochi per il calcistico di EA Sports era praticamente inevitabile, considerando che la serie è un caposaldo del settore lungo lo stivale.

Here were the Christmas No.1s from other markets.

Australia: Cyberpunk 2077.

France, Italy, Spain, Denmark, Belgium, Austria, Netherlands & Switzerland: FIFA 21.

Germany: Mario Kart 8 Deluxe.

New Zealand: Assassin's Creed Valhalla.

Finland: NHL 21

(GSD data) — Christopher Dring (@Chris_Dring) December 26, 2020

Electronic Arts si gode un Natale in cima alle classifiche di vendita praticamente in mezza Europa, regnando in Francia, Italia, Spagna, Danimarca, Belgio, Austria, Paesi Bassi e Svizzera.

Non mancano le eccezioni curiose: in Finlandia è sempre EA Sports a dettare legge, sì, ma con NHL 21, mentre in Germania è Mario Kart 8 Deluxe – un gioco dell’aprile 2017 – a portarsi a casa la corona.

Delle nazioni meno monitorate sotto il profilo delle vendite, ovvero Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, Cyberpunk 2077 vince la sfida natalizia soltanto in Australia, venendo però battuto, restando in Oceania, da Assassin’s Creed Valhalla nella vicina Nuova Zelanda.

Di certo, mentre aspettiamo di scoprire come si sarà piazzato nelle classifiche di questi paesi non appena saranno condivise in toto, lo shooter RPG di CD Projekt RED non piange lacrime amare, visto che ha avuto un successo strepitoso a livello di vendite – nonostante le polemiche e i rimborsi.