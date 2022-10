Qual è la versione migliore di Modern Warfare 2? Un video lo svela

Call of Duty Modern Warfare 2 è il prossimo episodio della saga in arrivo il 28 ottobre prossimo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Il franchise di COD (che trovate su Amazon) si prepara quindi al ritorno, con il rifacimento di uno dei capitoli moderni più amati di tutti i tempi.

Dopo avervi dato un assaggio del gioco analizzando per voi la beta del multiplayer, i giocatori sono in attesa di scoprire come si comporterà questo secondo episodio della serie di MW.

Ora, dopo che su queste pagine vi abbiamo anche parlato della campagna per giocatore singolo, è ora il turno di una video comparativa che mette a confronto le varie edizioni current-gen.

Modern Warfare 2 è infatti al centro di un nuovo video confronto pubblicato dal sempre puntuale ElAnalistaDeBits, il quale ha analizzato le performance dello shooter di Activision Blizzard su PS5, Xbox Series X|S e PC (relativamente alla campagna singleplayer).

Dal filmato emerge che il gioco su Xbox Series X in modalità risoluzione gira a 2160p e 60 fps, mentre la modalità performance vede il tutto scendere a 1440p e 120 fps.

Xbox Series S invece gira a 1440p e 60 fps in modalità risoluzione e a 1080p con un framerate sui 90 fps circa in modalità performance.

La versione PS5 presenta infine performance simili a quelle di Series X, sebbene nella modalità con framerate elevato siamo sui 110 fps costanti.

Da quello che emerge dal video, inoltre, sembra proprio che le versioni console di Call of Duty Modern Warfare 2 siano quindi del tutto in linea se confrontate con quella PC (con preset Alto/Ultra). Insomma, da quello che emerge sembra proprio che la miglior versione del gioco sia quella personal computer, sebbene anche le edizioni console si difendono davvero molto bene.

Restando in tema grafica, sembra proprio che Modern Warfare 2 punterà davvero moltissimo sul fotorealismo estremo delle location.

Ma non è tutto: da pochi giorni sono stati resi noti i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Modern Warfare 2: avete avuto modo di leggerli?