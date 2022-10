Modern Warfare 2 punta al fotorealismo, e ci sono le prove

Call of Duty Modern Warfare 2 è il nuovo capitolo della serie di sparatutto in soggettiva bellici targata Activision, in arrivo a breve sia su console che su PC.

Il franchise di COD (che trovate su Amazon) ha sempre proposto ambientazioni e contesti storici spesso accurati, soprattutto per quanto riguarda le ambientazioni.

Già nel nostro provato della beta di Modern Warfare 2 in Early Access vi abbiamo del resto spiegato che «questa prima prova ci ha lasciato decisamente una buona impressione. Infinity Ward ha deciso (giustamente) di ripartire dalle ottime basi costruite col capitolo del 2019, senza apportare grandi rivoluzioni.»

Ora, come riportato anche da Push Square, sembra proprio che MW2 punterà davvero moltissimo sul fotorealismo estremo delle location.

Da quello che è trapelato online in queste ore, sembra proprio che Infinity Ward sia riuscita a superare se stessa grazie alla resa fotorealistica di Amsterdam in Modern Warfare 2.

Grazie a una breve clip trapelata online in queste ore, possiamo infatti ammirare la resa della nota capitale dei Paesi Bassi e di come questa è stata replicata all’interno del gioco.

Il filmato mostra una strada adiacente il fiume Amstel, con tanto di pedoni, macchine e turisti che la attraversano.

oh my god amsterdam looks *incredibly* realistic in the new call of duty — almost can’t believe this is a video game pic.twitter.com/KVI9Ay5dIk

Naturalmente, non ci è voluto molto perché una persona del posto si recasse nello stesso punto e filmasse il tutto per un confronto reale: è sorprendente di conseguenza quanto sia accurata la versione del videogioco se paragonata a quella vera.

Poco più in basso, il tweet che mostra la “vera” Amsterdam.

amazing — @korkmazmelih went to the same spot and recreated the video!

it’s just stunning how much they managed to make the game look like real life pic.twitter.com/ecKkJGtRFK

— juan (@juanbuis) October 23, 2022