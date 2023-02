Qual è la migliore versione console di Hogwarts Legacy? Un video lo svela

Hogwarts Legacy, l’avventura ambientata nell’universo di Harry Potter, è arrivata a poco in tutti i negozi, tanto che un video ora svela qual è la migliore versione console in circolazione.

Il titolo targato Avalanche sta divertendo gli appassionati al Mondo Magico, sia su piattaforme PlayStation che Xbox (oltre che su PC e prossimamente su Switch).

Ora, dopo che l’ultimo aggiornamento è finalmente sbarcato anche su PS5, è ora il momento dei consueti video confronti del caso.

I ragazzi di Digital Foundry hanno infatti deciso di prendere in esame Hogwarts Legacy, svelando di fatto qual è la versione console migliore, e perché.

Digital Foundry ha quindi pubblicato un filmato comparativo dedicato ad Hogwarts Legacy, svelando nel dettaglio tutte le differenze grafiche del gioco ambientato nell’universo di Harry Potter.

Prendendo in analisi le varie modalità grafiche proposte fra PlayStation 5, Xbox Series X e S, il risultato emerso dai test è che Hogwarts Legacy è tecnicamente ottimo, ma con difetti relativi a tutte le versioni in analisi.

Nonostante la qualità delle animazioni facciali, delude l’implementazione del Ray Tracing a quanto pare non al top, visto che specchi d’acqua e altro non sembrano goderne.

Le versioni PS5 e Xbox Series X sembrerebbero essere molto simili, con un punto a favore dell’edizione PlayStation in modalità Performance e per quanto riguarda il Ray Tracing.

Lato tempi di caricamento, sembrerebbe che PS5 e Xbox Series X siano entrambe notevoli, con Series S in ultima posizione per ovvi motivi di performance.

Digital Foundry sottolinea però come entrambe le versioni “principali” soffrano di stuttering e cali di framerate evidenti, sebbene la modalità VRR su pannelli supportati limiti in parte problema: vero anche che, con il VRR attivo, le edizioni PlayStation e Xbox risultato essere pressoché identiche.

Insomma, al netto dell’inferiorità di Series S, i possessori di PS5 e Xbox Series X possono godere di un gioco visivamente all’altezza su ambedue le console.

