Hogwarts Legacy, nuovo aggiornamento disponibile su PS5: ecco cosa cambia

Avalanche Software ha annunciato di aver pubblicato nelle scorse ore l’atteso nuovo aggiornamento di Hogwarts Legacy, riservato principalmente per le console PS5 e che porta con sé un fix particolarmente atteso.

La patch era particolarmente attesa dai fan, dato che serve a risolvere uno dei problemi più fastidiosi emersi nell’edizione per PlayStation 5 dell’ultima magica produzione di Warner Bros (che trovate su Amazon), consentendo finalmente di sbloccare il trofeo «Collector’s Edition».

Si tratta di un trofeo d’argento che, pur rispettando tutti i requisiti, non poteva essere sbloccato a causa di un bug: il problema era legato soltanto alle edizioni PlayStation del titolo, dato che lo stesso obiettivo era ottenibile senza problemi sulle altre versioni di Hogwarts Legacy.

Lo scorso martedì era stato rilasciato un nuovo aggiornamento, ma gli sviluppatori si erano visti costretti a rinviare il fix previsto per il trofeo: oggi il team ha però ufficialmente confermato che il bug è stato risolto una volta per tutte.

Il changelog ufficiale della patch 01.000.004, che potete consultare voi stessi integralmente in lingua inglese al seguente indirizzo, segnala infatti di aver risolto l’errore legato al trofeo, oltre ad aver implementato alcuni utili fix aggiuntivi.

Sembra siano state infatti migliorate le prestazioni del gioco in modalità Fedeltà, il che dovrebbe consentire ai giovani maghi e streghe di Hogwarts Legacy di godere di maggiore fluidità di gioco senza rinunciare a nulla in termini di potenza grafica.

Sono inoltre stati risolti numerosi bug che portavano a crash improvvisi, rese grafiche non all’altezza delle aspettative e perfino un errore che impediva a una specifica missione di avviarsi regolarmente. Una patch dunque imperdibile per tutti gli appassionati, che potete scaricare già da adesso sulle vostre PS5.

Per il momento non c’è invece alcuna novità sulla patch che impedirà di arrivare sotto la mappa di gioco o incastrarsi tra gli oggetti, ma il team di sviluppo ha già diffuso alcuni fix temporanei in attesa dell’aggiornamento. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo.