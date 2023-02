Hogwarts Legacy, un fan ha scoperto un segreto inquietante

Hogwarts Legacy, l’ultima avventura ambientata nell’universo di Harry Potter, è arrivata a poco in tutti i negozi, sebbene a quanto pare il gioco nasconda un gran numero di segreti.

Il titolo targato Avalanche (che potete fare vostro su Amazon con consegna gratuita) sta divertendo gli appassionati al Mondo Magico, i quali stanno esplorando il castello in lungo e in largo.

Ora, dopo che qualcuno ha avvistato un Easter Egg dedicato a Elden Ring e Dark Souls, è il momento di una scoperta ancora più singolare.

Come riportato anche da Gaming Bible, un giocatore di Hogwarts Legacy ha usato l’incantesimo dell’invisibilità per scoprire un segreto davvero molto inquietante.

È emerso che, a porte chiuse, le armature viventi sono davvero spietate l’una verso l’altra, tanto che amano farsi brutalmente a pezzi quando pensano di essere lontane da occhi indiscreti.

Ovviamente, si può notare il tutto solo se si è invisibili, ragion per cui l’unico modo è usare l’incantesimo dell’invisibilità. Poco sotto, una clip che mostra il tutto.

Everyone knows the armoured knights move but have you tried using the Disillusionment spell when approaching them? #HogwartLegacy #Hogwarts #hogwartslegacygame #hogwartslegacy #HarryPotter #harrypottergame @HogwartsLegacy pic.twitter.com/TDMv0Vfvkl

— Kimberley (@Madhatter_Kim) February 11, 2023