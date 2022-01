PUBG gratis ha battuto i record (e fa un regalo ai giocatori)

Il noto battle royale PUBG Battlegrounds è diventato da pochi giorni ufficialmente gratis, dando così modo a molti giocatori di provare con mano il gioco.

Dopo il successo ottenuto da Fortnite e Call of Duty Warzone, il titolo di Krafton non è mai riuscito a imporsi a dovere, questo perlomeno fino all’inizio dell’anno.

Vero anche che il gioco è in ogni caso riuscito a vendere oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo, un traguardo sicuramente non da poco.

Dopo la sua “trasformazione” in free-to-play, è ora il turno di un ulteriore traguardo di una certa importanza, fatto registrare proprio in queste ore.

Come riportato anche da GameSpot, PUBG ha infatti visto crescere la base di utenti del 486% in pochi giorni, un traguardo che ha del sorprendente.

La motivazione di questo boost assolutamente impressionante è proprio la possibilità di accedere gratuitamente al battle royale.

Krafton ha anche annunciato che il tasso di crescita dei nuovi giocatori è stato più alto, toccando il 537%, in luoghi come la Comunità degli Stati Indipendenti, il Sud-Est asiatico e il Sud America.

Al suo picco, PUBG ha raggiunto 690mila giocatori totali “attivi” su Steam come parte della transizione, sempre in base a quanto riferito dallo sviluppatore.

Per celebrare questi risultati, Krafton sta dando via premi speciali in-game per i giocatori che giocano a PUBG per almeno un’ora tra le 4 PM PT / 7 PM ET del 27 gennaio e le 3:59 PM PT / 6:59 PM ET del 30 gennaio.

Di convesso, le persone che decideranno di collegarsi da ora e il 17 febbraio otterranno invece le skin Orbital Vanguard.

Insomma, un battle royale che – nonostante sia stato surclassato in notorietà da Fortnite, ha continuato ad ispirare molti altri videogiochi tra cui il recente Battlefield 2042.

Ma non solo: ricordiamo che PUBG è stato addirittura legato, pare, ad un atteso survival horror presentato tempo fa e che sembra ambientato proprio nello stesso universo.