The Callisto Protocol (dai creatori di Dead Space) è legato a… PUBG?

Durante la nottata dei The Game Awards, Glen Schofield – ex Sledgehammer – ha mostrato il nuovo trailer del promettente The Callisto Protocol, titolo fantascientifico dalle tinte horror dagli autori di Dead Space.

Il gioco sarà infatti ambientato su Giove tra centinaia di anni e proporrà un’esperienza singleplayer che promettere di essere davvero terrificante (in senso buono, ovviamente).

In arrivo su PS5, il gioco potrebbe in ogni caso avere un aggancio a un altro titolo decisamente distante sia come genere di appartenenza che come stile estetico generale: The Callisto Protocol è infatti ambientato nell’universo di PUBG, il ben noto battle royale predecessore di Fortnite.

La cosa, dopotutto, era già stata ventilata in passato, visto che Schofield aveva in precedenza parlato chiaramente di un’esperienza narrativa originale ambientata nell’universo di PUBG. A quanto pare, nonostante in occasione dei TGA la cosa non sia stata ribadita, il team Striking Distance Studios è una sussidiaria di Kraton (proprietaria di Bluehole e PUBG Studio), i quali hanno quindi lavorato proprio su PlayerUnknown’s Battlegrounds.

L’avventura è in ogni caso ambientata nell’anno 2320, ragion per cui nulla vieta che il gioco possa essere ambientato realmente nell’universo di PUBG e nella sua vasta lore. Non ci resta che attendere ulteriori conferme da parte del team di sviluppo, magari vedendo finalmente anche il gioco in movimento.

The Callisto Protocol non ha ancora una data d’uscita, sebbene dovrebbe vedere la luce su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 nel corso del 2022.

