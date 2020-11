Se avete la sensazione che le pubblicità di PS5 siano ovunque, è perché lo sono

Il lancio di una nuova generazione, come dicevamo nella nostra recensione di PS5, è di solito vissuto dall’industria e dagli appassionati come un evento epocale: il cambiamento dell’era geologica dei videogiochi console segna infatti le “epoche” del nostro medium preferito – quindi stupisce poco che una compagnia come Sony abbia investito cifre davvero considerevoli per la pubblicità della sua console next-gen.

A svelarlo è il sito Venture Beat che, con i dati statistici di iSpot.tv, ha mostrato quanto i giganti dell’industria siano passati tra gli spot televisivi dal 16 ottobre al 15 novembre per i passaggi sulla televisione statunitense. A spiccare è che, da sola, Sony abbia praticamente investito la metà del totale, visti i passaggi, con Nintendo, Microsoft per il settore Xbox, Activision, Electronic Arts e pochi altri che si sono spartiti il resto delle impressioni.

Nel periodo in oggetto le compagnie di videogiochi hanno generato 1,49 miliardi di impression televisive, in calo rispetto a 1,54 miliardi del periodo precedente, ma con Sony che ha aumentato la spesa dal 42,2% al 47% attuale. In particolare, la compagnia giapponese ha messo insieme 701 impression con 10 diversi spot, che sono andati in onda 892 volte. In particolare, lo spot “Launch: Play has no limits”, per il lancio di PS5, ha avuto 258,4 milioni di impression.

Segue Nintendo con 323,6 milioni di impression televisive nel periodo di riferimento, con 29 spot andati in onda 1.800 volte. In terza piazza Xbox, con 3 spot che hanno avuto 209 passaggi televisivi, per 245,1 milioni di impression.

Questi investimenti sui passaggi televisivi si affiancano alle altre campagne che abbiamo visto per il lancio di PS5, come Piazza San Marco (e tante altre in giro per il mondo) in tinta PlayStation e la metro di Londra improvvisamente rivoluzionata. Lo stesso Jim Ryan di Sony Interactive Entertainment aveva spiegato di aver passato mesi ad architettare come creare una importante domanda per PlayStation 5, mentre ora è impegnato soprattutto ad aumentare la produzione per tenere il passo con quella stessa domanda.