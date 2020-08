PS5 e Xbox Series X, finestre di lancio svelate da… Fortnite?

Fortnite potrebbe aver rotto gli indugi e rivelato la finestra di lancio esatta di PS5 e Xbox Series X, entrambe attese per le festività natalizie.

Microsoft ha reso ufficiale la scorsa settimana che Xbox Series X sarà disponibile nel mese di novembre, mentre Sony non ha ancora svelato tutte le sue carte sul tema.

È così che il nuovo bundle a tema DC del fenomenale battle royale potrebbe essersi preso la responsabilità di mettere nero su bianco i giorni in cui potremo acquistare le due console.

La confezione The Last Laugh, che comprende skin e ricompense ispirate a Joker, Harley Quinn e altri personaggi DC, sarà infatti disponibile pure su PS5 e Xbox Series X.

Per usare la terminologia alquanto sospetta di Epic Games, «arriverà anche in tempo per l’uscita delle console next-generation PlayStation 5 e Xbox Series X».

Considerando che il lancio di Fortnite The Last Laugh è programmato per il 17 novembre, è lecito aspettarsi a questo punto che le piattaforme di nuova generazione arrivino nella stessa settimana o comunque a ridosso di quella data.

Visto che il 17 novembre è un martedì, si potrebbe immaginare un day one fissato al venerdì successivo o giù di lì per le console, sebbene qui siamo nell’alveo della speculazione.

Fortnite ha ben altri problemi a cui pensare in questo momento, essendosi impelagato in una dura battaglia contro Google e Apple per le tariffe di permanenza sui loro store mobile.