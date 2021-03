PS5 usata per il mining, diventerà ancora più introvabile? [agg.]

Aggiornamento 15:53 – Il portale specializzato in schede grafiche VideoCardz ha analizzato la foto e scovato un codice QR al suo interno che rivela come si tratterebbe di un fake.

Il codice direbbe a chiare lettere che «un software simile non esiste» e che dunque sarebbe stato un semplice scherzo per allarmare ulteriormente gli appassionati in una situazione già abbastanza critica.

This photo allegedly showing PS5 ETH mining is fake.

The QR code says 'there is no such software hahaha'.

[ our job here is done ] https://t.co/wKB3Da3Nde pic.twitter.com/jmugra6sIZ

— VideoCardz.com (@VideoCardz) March 1, 2021