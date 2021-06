PS5, ultime ore per gli sconti dei Days of Play

Lo scorso mese di maggio, Sony ha rivelato i primi sconti per PS5, e PS4, offerti in occasione dell’iniziativa annuale dei Days of Play.

Senza la necessità di avere un abbonamento a PlayStation Plus, tutti i giocatori hanno potuto mettere mano a una valanga di sconti per PlayStation 5 e PlayStation 4, sia in digitale su PS Store che nei negozi fisici per le copie retail.

I giocatori avranno infatti ancora per poco la possibilità di acquistare sullo store a prezzo scontato, anche titoli disponibili in esclusiva su PS5.

Tra i giochi che hanno preso parte all’iniziativa troviamo, per console current-gen:

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition

Sackboy: A Big Adventure

Nioh Collection

Per quanto riguarda PS4, ecco i giochi interessati:

Death Stranding

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Predator: Hunting Grounds

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

Selezione PlayStation Hits

Tutti i saldi saranno accessibili fino alla giornata di domani, 9 giugno 2021, ragion per cui il nostro consiglio è quello di approfittare di tutte le offerte prima che sia troppo tardi.

Tra le offerte Days of Play, l’abbonamento a PS Plus è ancora scontato su PlayStation Store del 25% eccezionalmente fino alle ore 10:00 del 10 giugno.

Ma non solo: PS Now ancora proposto al prezzo di 19,99 euro anziché 24,99 euro nella formula trimestrale, mentre al costo di 44,99 euro invece dei classici 59,99 euro potete mettere le mani a quella annuale.

Avete già letto in ogni caso anche la classifica dei giochi più scaricati su PS Store durante il mese di maggio?

E che PS5 potrebbe stare per ricevere il suo primo bundle ufficiale, almeno stando ad un intrigante avvistamento delle ultime ore?

Infine, alcune ore fa abbiamo riportato una curiosa segnalazione dei giocatori a proposito della batteria del controller DualSense.