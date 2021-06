PS Store, i più scaricati a maggio: com’è andata a Resident Evil Village?

Sony ha rivelato la classifica dei giochi più scaricati su PS Store a maggio, un mese in cui sono arrivati diversi titoli piuttosto importanti.

Maggio è stato il mese di Resident Evil Village, ad esempio, con il nuovo capitolo del franchise di Capcom lanciato sia su PS5 che su PS4.

Questa graduatoria ci consente di scoprire le performance digitali di un survival non sempre horror che, quando ha puntato sulla paura, ha fatto però molto bene.

La nostra recensione ne ha premiato la profondità e la capacità di trovare un filo comune, finalmente, a vecchio e nuovo nel franchise.

Ebbene, questo apprezzamento si è rivelato centrato, almeno a giudicare dall’accoglienza del pubblico per Resident Evil Village su PS Store.

Il titolo della software house giapponese si è piazzato al primo posto tra i più venduti a maggio sia in Stati Uniti e Canada che in Europa, sia per PS4 che per PS5.

Nel Vecchio Continente, su PS5, si è messo alle spalle un rivale agguerrito come il sempreverde FIFA 21 e Returnal, la prima esclusiva next-gen di peso del 2021.

La top ten per PlayStation 5 si chiude con Subnautica Below Zero, It Takes Two, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Hood Outlaws & Legends, Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War e NBA 2K21.

Su PS4, invece, ha battuto un altro evergreen come Minecraft e Rust Console Edition, survival fresco d’uscita.

Mass Effect Legendary, altra uscita del mese, si è piazzata al terzo posto in USA/Canada, ma soltanto al sesto in Europa.

Lato PlayStation VR, continua il dominio incontrastato del musicale Beat Saber, mentre a spuntarla nei free-to-play (PS5 + PS4) è Call of Duty Warzone, davanti a Rocket League e Fortnite.

Al di là delle nuove uscite, PS Store è stato una fucina di sconti tra maggio e il mese appena iniziato, in ultimo a tema indie.

Sono comparsi addirittura sconti su giochi fino a poco meno di un euro per PS4 (e persino PS Vita, in un caso).

Chissà se a giugno però, a proposito di classifiche, sarà Ratchet & Clank Rift Apart a spuntarla: a giudicare dalla nostra recensione, le chance non sono poche.