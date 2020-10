PS5 e il video teardown: è record di visualizzazioni

Durante la giornata di oggi, Sony ha pubblicato un nuovo video teardown in cui ha mostrato l’interno di PS5, la sua prossima console in uscita a novembre.

Nel video, la piattaforma è stata letteralmente “smontata” per mostrare le varie parti da cui è composta, grazie anche all’intervento diretto di Yasuhiro Ootori, VP del Mechanical Desing Dept. della divisione hardware design del colosso giapponese.

Ootori smonta infatti la piattaforma pezzo per pezzo, mostrando dissipatore e componenti varie, inclusa l’enorme ventola e i vani anti polvere.

Com'è fatta PS5 al suo interno?

Nel momento in cui scriviamo, il video ha superato l’incredibile cifra di 2.001.748 visualizzazioni, con ben 236.891 like e solo 5080 dislike. I numeri sono ovviamente destinati a salire nelle prossime ore.

Il filmato mostra infatti le dimensioni di PS5 (104 mm x 390 mm x 260 mm), oltre alle due porte USB frontali, ossia una Type-C (SuperSpeed 10 Gbps) e una Type A (Hi-Speed).

Sul retro possiamo invece notare due USB Type A (SuperSpeed 10 Gbps), una porta LAN, un HDMI e l’ingresso alimentazione, oltre ad alcune utili bocchette per il passaggio dell’aria. Infine, risulta visibile anche l’alloggiamento dell’SSD Nvme per l’espansione della memoria interna della console.

Ma non solo: sempre nel video pubblicato oggi da Sony, è stato possibile vedere il supporto per mantenere stabile la console, verticale quando il supporto è avvitato (e con uno spazio per conservare la vite e non rischiare di smarrirla involontariamente).

Avete già letto anche che la rimozione della scocca vista nel video teardown potrebbe essere un primo indizio circa le nuove colorazioni in arrivo da Sony (non ancora confermate)? E le novità in arrivo per i Trofei?

Ricordiamo, per quei pochi che ancora non lo sapessero, che PS5 uscirà il 19 novembre sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la versione only digital.