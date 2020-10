PlayStation 5, cambiano i Trofei: ecco tutte le novità

Con l’inizio della nuova generazione di console con PlayStation 5, Sony ha pensato bene di cambiare il sistema dei Trofei, aggiornando un sistema che non veniva toccato fin dalla sua introduzione su PS3.

La casa giapponese ha pensato ad un «nuovo sistema di calcolo del livello Trofei più ottimizzato e gratificante».

I giocatori avanzeranno più rapidamente tra i primi livelli e i livelli aumenteranno in modo più regolare. I trofei Platino conteranno di più ai fini dell’avanzamento tra livelli.

Le fasce dei livelli Trofei passeranno dalle attuali “1-100” a “1-999”; in seguito a questo aggiornamento, il livello Trofei verrà automaticamente riassegnato a un nuovo livello delle nuove fasce in base ai Trofei ottenuti fino ad oggi.

Questi sono i nuovi livelli:

Le icone di ciascun livello saranno leggermente diverse a seconda di quanto saremo vicini al livello successivo, oltre ad essere rimpiazzate da una stella del colore corrispondente.

Questi aggiornamenti saranno applicati a partire da domani in Europa, per cui varranno anche su PS4, parte le icone che a quanto appreso dovrebbero venire applicate prima su PS5 e poi su PlayStation App in un secondo momento.

A margine, la versione francese del PlayStation Blog potrebbe aver anticipato che su PS5 sarà possibile tenere traccia dell’avanzamento nei singoli trofei, sapendo ad esempio quanti artefatti sarà necessario ottenere prima di sbloccare quello che ci serve:

According to the French PlayStation blog post on the new Trophy system, you can track the trophy progress on the PS5https://t.co/b2EM6UtSt3 pic.twitter.com/HGt1EAMsz5

— Nibel (@Nibellion) October 7, 2020