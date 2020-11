PS5, segnalati crash a causa della modalità riposo

In rete si susseguono segnalazioni di crash dovuti a problemi del sistema operativo di PS5 e, nonostante non si tratti di problematiche particolarmente preoccupanti in relazione al lancio della console, alcuni sono più frequenti di altri.

Come segnalato da Jeff Gerstmann di Giant Bomb, uno dei crash sarebbe dovuto all’ingresso nella modalità riposo della console.

«Sembra che mettere PS5 nella modalità riposo mentre sta girando Spider-Man Remastered causi crash dell’intero sistema», riporta il giornalista.

Questo crash costringe a «riparare il tuo drive esterno» una volta riavviata la console, ed è successo già alcune volte a Gerstmann da quando è in possesso della console.

Avviata la sequenza di riparazione del disco esterno, si presenta una schermata nera; premendo sul tasto di accensione sulla console, questa ritorna nella modalità riposo, si riavvia e chiede di lasciare un report per l’errore, dopodiché si avvia normalmente.

Una problematica simile aveva mandato al tappeto la PS5 di uno youtuber impegnato nella recensione della console next-gen di Sony.

Oggi è stato lanciato un update del firmware della console, uno dei primi, ma in assenza di un changelog ufficiale non possiamo sapere se questo includa una soluzione per tali malfunzionamenti.

In Europa non ne sentiremo parlare prima del 19 novembre, data fissata per il day one, con unità addizionali che saranno allocate a negozi online come Amazon per quanti non siano riusciti ad accaparrarsene una.