PS5 risolve il “bug dell’orologio”: ora i giochi funzionano (con poche eccezioni)

Durante gli scorsi mesi, gli utenti PlayStation vennero colti dal panico riguardante un possibile errore futuro che poteva diventare molto fastidioso, presente sia su PS4 che su PS5: stiamo parlando del «bug dell’orologio», che avrebbe reso impossibile avviare i giochi.

In poche parole, quando la batteria dell’orologio sarebbe morta, in assenza di una connessione ai server PlayStation sarebbe diventato impossibile avviare giochi come Ratchet & Clank Rift Apart, sia fisici che digitali.

Il bug venne scoperto per la prima volta su PS4, ma analisi degli esperti confermarono che il problema era stato ereditato anche dalla console next-gen PS5.

L’ultimo aggiornamento rilasciato per PlayStation 4 confermò la risoluzione di questo fastidioso problema, lasciando però il mistero su quale fosse la situazione su PS5.

Lo YouTuber Hikikomori Media ha dunque deciso di investigare approfonditamente l’ultimo aggiornamento rilasciato su PS5, per scoprire quale fosse la situazione relativa al CBOMB, nome assegnato al bug dell’orologio (via ResetEra).

Ebbene, sembra che sia possibile dare ai fan della console next-gen delle ottime notizie: non dovranno più preoccuparsi di questo errore futuro, perché il bug è stato ufficialmente risolto.

Dalla sua indagine è infatti emerso che tutti i giochi fisici e digitali adesso si installano senza problemi, sia in versione PS5 che in quella PS4.

Tuttavia, esiste una doverosa eccezione che vale la pena di evidenziare: nel caso si dovessero verificare tali condizioni, non sarà più possibile avviare i giochi gratis riscattati con PlayStation Plus.

TL;DR,

– The physical PS5 games that were having trouble installing before are now installing and working fine

– PS4 Physical games install and work fine

– PS5 & PS4 Digital games now work with a dead battery

– PS Plus games do not work with a dead battery

— Does it play? (@DoesItPlay1) November 2, 2021