PS5 resta introvabile, ma Sony sta preparando il lancio in Cina

Mentre i giocatori di tutto il mondo faticano a trovare una PS5, Sony pensa all’espansione in nuovi territori per la sua console next-gen.

Come del resto era stato anticipato poche settimane fa, il sistema di nuova generazione non si ferma di fronte alla scarsa reperibilità e punta ad altri mercati.

Poco dopo aver messo in piedi il lancio in un altro territorio complesso da servire come l’India, la casa giapponese ha fornito i dettagli per l’uscita di PlayStation 5 in Cina.

La conferma è arrivata in un video di auguri per il capodanno lunare inviato da Sony China agli utenti del luogo.

Sony China has confirmed that it plans to officially launch the PlayStation 5 in Mainland China during Q2 2021.

Tatsuo Eguchi, the president of SIE Shanghai and Soeda Takehito, the vice chairman, confirmed the new today in a special Chinese New Year greetings video. pic.twitter.com/nhFzbZQTGx

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 8, 2021