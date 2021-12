PlayStation Awards, gli utenti hanno deciso: ecco i migliori giochi del 2021!

Il 2021 sta ufficialmente giungendo alla sua conclusione: per celebrare l’imminente nuovo anno, gli utenti hanno avuto la possibilità di votare tramite i PlayStation Awards di PS Blog i migliori giochi del 2021 usciti per le console Sony.

Le votazioni sono rimaste aperte per tutti i fan ed hanno permesso di selezionare tutti i giochi usciti per PS4 e PS5: questo significa che non sono state votate solo esclusive come Ratchet & Clank Rift Apart, ma anche le produzioni di terze parti.

A differenza dei PlayStation Awards che si sono conclusi nelle scorse settimane, dedicati principalmente al territorio asiatico, la cerimonia di premiazione di PlayStation Blog è dedicata a tutti gli utenti internazionali, che hanno avuto la possibilità di assegnare i «trofei» ai migliori titoli del 2021 in diverse categorie.

Lo scorso anno avevano trionfato due grandi esclusive PS4 e PS5, mentre quest’anno la competizione è stata decisamente più agguerrita, nonostante il 2021 possa essere considerato come un periodo di transizione del videogioco.

Con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha ufficialmente chiuso le votazioni proprio in queste ore, assegnando i trofei per ogni categoria videoludica in nomination.

PlayStation Blog Awards 2021: tutti i vincitori

Senza ulteriori indugi, vi sveliamo dunque tutti i vincitori dei PlayStation Blog Awards 2021, con i relativi trofei assegnati in base alla posizione in classifica, dal Platino fino ad arrivare al Bronzo.

Miglior nuovo personaggio

Platino: Lady Dimitrescu | Resident Evil Village

Oro: Rivet | Ratchet & Clank: Rift Apart

Argento: Tenzo | Ghost of Tsushima Director’s Cut

Bronzo: Alex Chen | Life is Strange: True Colors

Migliore storia

Platino: Resident Evil Village

Oro: Life is Strange: True Colors

Argento: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Bronzo: Ratchet & Clank: Rift Apart

Migliore direzione artistica

Platino: Ratchet & Clank: Rift Apart

Oro: Little Nightmares II

Argento: It Takes Two

Bronzo: Hades

Migliore colonna sonora

Platino: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Oro: Ghost of Tsushima: Iki Island expansion

Argento: Final Fantasy VII Remake Intergrade

Bronzo: NieR Replicant ver. 1.22474487139

Migliore esperienza multiplayer

Platino: It Takes Two

Oro: Call of Duty Vanguard

Argento: Battlefield 2042

Bronzo: Final Fantasy XIV: Endwalker

Miglior gioco sportivo

Platino: FIFA 22

Oro: Hot Wheels Unleashed

Argento: Riders Republic

Bronzo: NBA 2K22

Migliori opzioni per l’accessibilità

Platino: Ghost of Tsushima Director’s Cut

Oro: Ratchet & Clank: Rift Apart

Argento: Far Cry 6

Bronzo: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Miglior uso di DualSense

Platino: Ratchet & Clank: Rift Apart

Oro: Ghost of Tsushima Director’s Cut

Argento: Returnal

Bronzo: Resident Evil Village

Migliore grafica

Platino: Ratchet & Clank: Rift Apart

Oro: Resident Evil Village

Argento: Far Cry 6

Bronzo: Kena: Bridge of Spirits

Miglior re-release

Platino: Ghost of Tsushima Director’s Cut

Oro: Final Fantasy VII Remake Intergrade

Argento: Mass Effect Legendary Edition

Bronzo: NieR Replicant ver. 1.22474487139

Miglior gioco indie

Platino: Kena: Bridge of Spirits

Oro: Hades

Argento: Doki Doki Literature Club Plus!

Bronzo: Disco Elysium – The Final Cut

Miglior gioco PS VR

Platino: Hitman 3

Oro: Doom 3 VR Edition

Argento: Sniper Elite VR

Bronzo: I Expect You To Die 2

Miglior gioco dell’anno PS4

Platino: Resident Evil Village

Oro: It Takes Two

Argento: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Bronzo: Far Cry 6

Miglior gioco dell’anno PS5

Platino: Ratchet & Clank: Rift Apart

Oro: Resident Evil Village

Argento: Returnal

Bronzo: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Gioco più atteso

Platino: Marvel’s Spider-Man 2

Oro: Elden Ring

Argento: Horizon Forbidden West

Bronzo: Hogwarts Legacy

Studio dell’anno

Platino: Insomniac Games

Oro: Square Enix

Argento: Capcom

Bronzo: Bandai Namco

Gli utenti hanno dunque deciso che Ratchet & Clank Rift Apart e Resident Evil Village sono stati i migliori giochi rilasciati su console PlayStation nel 2021: un risultato celebrato dalla stessa Sony tramite i suoi account social.

*castle door creaks open* …and Resident Evil Village is voted PS4 Game of the Year! Explore the full list of winners at PS Blog: https://t.co/0prugdTPe9 pic.twitter.com/zNWKVoxuEb — PlayStation (@PlayStation) December 20, 2021

Sony e Insomniac Games possono inoltre esultare per aver conquistato i premi di migliore studio dell’anno e guadagnandosi anche il Trofeo di Platino per il gioco più atteso, ottenuto da Marvel’s Spider-Man 2.

I più attenti avranno notato però che Death Stranding Director’s Cut non è riuscito a conquistare nessun trofeo, nemmeno nella categoria dedicata alle re-release, dove ha trionfato Ghost of Tsushima Director’s Cut: niente da fare dunque per l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima, che ha dovuto cedere il passo ad altri ambiziosi titoli.

Anche Capcom potrà certamente essere felice per i tanti premi conquistati da Resident Evil Village, che ha visto trionfare Lady Dimitrescu anche in quest’occasione dopo i TGA 2021.

L’ultimo capitolo della saga survival horror ha ottenuto dunque un altro riconoscimento importante dei videogiocatori, dopo aver già trionfato ai Golden Joystick Awards.