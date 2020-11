PS5 pronta alla distribuzione? Dei video sembrano confermarlo

PS5, la nuova console Sony che porterà i giocatori nella next-gen targata PlayStation, arriverà tra una manciata di giorni anche in Europa.

In attesa che la piattaforma giunga sugli scaffali (perlomeno, per chi ha avuto la fortuna e la velocità di riuscire a preordinarne una), sembra che qualcuno sia riuscito a testimoniare (con dei video) il fatto che le console sono pronte a essere distribuite nei negozi.

L’account Twitter ABCYoungBoy ha infatti pubblicato alcuni video leak, uno dei quali mostra una pila di console PlayStation 5 (nella sua versione solo digitale) pronte per essere spedite.

In un altro video, invece, si può notare lo stesso utente mostrare le console PS5 con lettore ottico.

Non è tutto: lo stesso leaker ha pubblicato un terzo video nel quale mostra l’interfaccia del DualSense a schermo, con tanto di PS5 collegata al pad e posta in posizione verticale.

Chiaramente, l’autenticità dei video è tutta da dimostrare, nonostante l’utente in questione abbia palesemente approfittato di una situazione a lui favorevole per mettere in rete video senza il consenso di Sony.

Se volete scoprire tutto ciò che sappiamo su PlayStation 5, in attesa dell’approfondimento legato ai giochi in uscita, scoprite il nostro ricchissimo unboxing della console pubblicato solo pochi giorni fa, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!

Ricordiamo infine che PS5 arriverà ufficialmente in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno. Ma non è tutto: la console sarà offerta in due versioni differenti, ovvero una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc e una seconda Only Digital priva quindi del lettore per i giochi retail.