Il PlayStation Network non funziona: cosa sta succedendo?

Come segnalato da diversi utenti sui social e non solo, il PlayStation Network sarebbe offline per dei problemi non meglio precisati.

Numerose sono infatti le segnalazioni che sottolineano il down di PSN, sia su PS5 che su PS4, tanto che al momento continuano a fioccare lamentele da parte dei giocatori.

Su Down Detector il problema appare ancora in corso, anche in Italia: vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Notizia in aggiornamento.