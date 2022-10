PS5 Pro esiste e qualcuno la sta già provando, spunta un indizio

PS5 Pro torna ad esistere, in un certo senso, perché pare che un modello aggiornato delle console next-gen stia già girando tra gli sviluppatori.

Mentre la console si fa ancora fatica a reperire in maniera semplice, tanto che su Amazon è disponibile solo su invito, Sony sta già pensando all’aggiornamento mid-gen.

Non è neanche la prima volta che si sente parlare di PS5 Pro, perché tempo fa sono emerse caratteristiche riguardo l’eventuale hardware.

E non solo, perché anche Microsoft è pronta a lanciare l’aggiornamento mid-gen e qualcuno ha riportato anche delle presunte finestre di uscita.

Dalle pagine di Insider Gaming arrivano altre testimonianze relative a PS5 Pro e Xbox Series X|S Pro, con dei dev kit che pare stiano per arrivare agli sviluppatori.

Quando una nuova console è in sviluppo le aziende possano richiedere dei kit di sviluppo dell’hardware con mesi e anni di anticipo, e pare che stia succedendo anche con gli aggiornamenti mid-gen delle console attuali.

Il rumor arriva da un dataminer e insider affidabile dei titoli Rockstar Games, Tez2, che su GTAForums ha dichiarato che i nuovi kit di sviluppo degli aggionamenti mid-gen sono nelle mani degli sviluppatori.

In risposta a un altro utente, Tez2 ha affermato: «La maggior parte degli studi AAA avrebbero dovuto ricevere i kit di sviluppo degli aggiornamenti mid-gen o dovrebbero riceverli entro l’inizio del nuovo anno».

Un’affermazione che è stata confermata con sicurezza, successivamente, ad una domanda di un altro utente che chiedeva la veridicità della storia.

Contestualmente, in un evento che si è svolto all’inizio dell’anno era stato riferito che delle nuove PS5 e Xbox Series X|S sarebbero arrivate tra il 2023 e 2024:

In a new conference, TCL Technology have said that a new Xbox Series S/X and PS5 Pro are coming in 2023/2024.

Via https://t.co/FI7Jgq0egY pic.twitter.com/7v2sNVNVm4

