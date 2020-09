PS5, Xbox Series X e S: un rendering (interattivo) le mette a confronto

Sulla grandezza delle console di nuova generazione si è discusso ampiamente, con PS5 in testa e Xbox Series X poco sotto. Series S si è invece dimostrata la più piccola del trittico, come rivelato pochi giorni fa in occasione dell’annuncio ufficiale della piattaforma Microsoft.

Come sarebbero le varie console messe a confronto tra di loro? A dare una risposta a questa domanda ci ha pensato la redazione di Windows Central, la quale ha deciso di realizzare un sorprendente render 3D interattivo delle varie piattaforme messe una di fianco all’altra.

Lo trovate poco più in basso:

Nell’immagine interamente tridimensionale – tanto che potete ammirare le console dalla prospettiva che preferite – è possibile fare un confronto anche con le “vecchie” PS4 e Xbox One, le cui dimensioni risultano in ogni caso piuttosto generose.

Da quello che possiamo notare, quindi, PS5 è la più “grossa” tra le piattaforme di nuova generazione, visto che la versione con il lettore Blu-ray dovrebbe avere dimensioni pari a 39.9 x 22.3 x 10 cm. La Xbox Series X sarà invece di 15,1 x 15,1 x 30,1 cm, con un peso di 4,45 kg.

Ricordiamo che al momento in cui scriviamo PlayStation 5 non dispone ancora di una data di uscita ufficiale né di un prezzo di lancio (i quali dovrebbero essere annunciati entro il mese di settembre 2020), mentre Series X/S saranno lanciate rispettivamente al prezzo di 499,99€ e 299,99€ per il mercato italiano a partire dal 10 novembre 2020.

La S, a differenza della sua sorella maggiore, sarà only digital, con performance fissate a 1440p fino a 120 fps, supporto al ray-tracing, SSD custom da 512 GB, media playback in streaming a 4K e upscaling in 4K durante il gioco, oltre a rate shading e refresh rate variabile (e una latenza piuttosto bassa).