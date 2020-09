PS5, annunciato il nuovo evento dedicato alla console!

Nel corso di questa settimana abbiamo parlato molto di Xbox Series X e Xbox Series S, dopo che Microsoft, dopo un’attesa davvero estenuante, ha finalmente annunciato ufficialmente data di lancio e prezzo delle sue console, ma Sony, almeno per il momento, è rimasta in silenzio e non si è sbottonata su queste informazioni fondamentali per la sua futura PS5.

A quanto pare non dovremo aspettare ancora molto, dato che, con un messaggio pubblicato sull’account Twitter di Playstation, la compagnia nipponica ha svelato che mercoledì 16 settembre alle 22:00 (ora italiana) si terrà un evento digitale dedicato a Playstation 5.

L'evento di presentazione di PlayStation 5 verrà trasmesso in diretta il giorno 16 settembre alle 22:00 –> https://t.co/VNr4HylCB3 pic.twitter.com/CIzVKapyuI — PlayStation Italia (@PlayStationIT) September 12, 2020

La trasmissione, che seguiremo in diretta con voi, durerà circa 40 minuti e sarà dedicata ai videogiochi in arrivo su PS5, sia al lancio che successivamente. Purtroppo, al momento non sappiamo di preciso se saranno finalmente svelati prezzo e data d’uscita, ma presupponiamo che la compagnia nipponica voglia rispondere in modo adeguato a Microsoft.

Sicuramente potremo dare un’ulteriore occhiata a titoli come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart, ma speriamo di poter vedere nuovamente in azione il remake di Demon’s Souls.

Nella giornata di ieri vi avevamo inoltre riportato che il senior analyst Daniel Ahmad aveva divulgato quelli che sembravano essere i contenuti presenti nel box d’acquisto di PlayStation 5 (da un distributore di Hong Kong), inclusi i numeri del modello della console. Sembra quindi ormai sia tutto pronto per il reveal più importante, che probabilmente si terrà mercoledì prossimo.