PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: è un amato sparatutto

Inizialmente sembrava che le offerte settimanali di PlayStation Store fossero destinate a prendersi nuovamente una piccola pausa, ma nelle scorse ore Sony ha deciso di svelare una nuova promozione molto interessante per gli amanti dei titoli in multiplayer.

La nuova offerta della settimana del negozio digitale è infatti interamente dedicata alle espansioni di Destiny 2, l’amatissimo sparatutto multiplayer con meccaniche RPG (se preferite le edizioni fisiche, trovate la Collezione Leggendaria di I Rinnegati a un ottimo prezzo su Amazon).

La promozione è stata lanciata per celebrare una nuova interessante prova gratuita, che vi consentirà di poter testare con mano Destiny 2 e tutti i suoi DLC prima di procedere all’acquisto.

Grazie alla nuova offerta a tempo limitato di PlayStation Store, gli utenti potranno dunque acquistare tutti i contenuti aggiuntivi con riduzioni di prezzo fino al 60%, in base agli articoli a cui sono principalmente interessati.

Questo significa naturalmente che potrete acquistare in sconto anche la nuovissima espansione La Regina dei Sussurri, disponibile per l’occasione a soli 23,99€, grazie allo sconto del 40%; in alternativa, potrete risparmiare il 33% sull’Edizione Deluxe, che include le stagioni 16-19 e diversi contenuti aggiuntivi.

Non potranno poi mancare tutte le altre espansioni più amate: a tal proposito, vogliamo segnalarvi in particolar modo l’offerta sulla Collezione Storica, che include I Rinnegati, Ombre dal Profondo e Oltre la Luce in un unico pacchetto scontato del 60%.

Tra le tante offerte dedicate a Destiny 2 c’è anche il pacchetto realizzare per celebrare i 30 anni di Bungie: potrete ottenere una nuova segreta, armi, armature ed elementi cosmetici ispirati al passato del team di sviluppo al 40% in meno.

Vi ricordiamo che potete già provare gratuitamente lo sparatutto RPG di Bungie e tutti i suoi contenuti da questo momento, mentre al seguente indirizzo potrete consultare comodamente tutte le offerte disponibili fino a giovedì 1 settembre.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che non si tratta dell’unica offerta disponibile a tempo limitato: fino al 31 agosto potrete infatti risparmiare su un amato GDR multiplayer di Bethesda.

Inoltre, sono disponibili tantissimi titoli in offerta a prezzi imbattibili: abbiamo riepilogato per voi i migliori giochi in sconto a meno di 20 euro su PlayStation Store.