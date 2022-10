PS5 potrebbe migliorare una feature utile: Sony registra un nuovo brevetto

Sony continua a essere pienamente al lavoro per continuare a migliorare l’esperienza di PS5, la console di ultima generazione ancora estremamente richiesta sul mercato: stando a un nuovo brevetto registrato, la piattaforma next-gen potrebbe presto diventare molto più semplice da usare per i nuovi potenziali content creator.

Tra le caratteristiche disponibili sulle console di ultima generazione vi è infatti la possibilità di registrare filmati gameplay senza l’ausilio di game capture esterne (potete trovarne una molto interessante su Amazon): una funzionalità che spesso si è rivelata però non sempre ottimale e ostica da utilizzare adeguatamente, a causa dei comprensibili limiti di una cattura senza aiuti esterni.

Come riportato da Game Rant, le cose potrebbero però migliorare molto presto: sembra infatti che Sony abbia registrato un nuovo brevetto che potrebbe rendere la registrazione e il montaggio dei filmati gameplay molto più semplificati, sfruttando alcuni «punti di salvataggio».

Questa feature consentirebbe agli utenti di selezionare attraverso PS5 stessa una varietà di registrazioni svolte all’interno dello stesso gioco, scegliendo poi liberamente come montare il tutto tramite i save state indicati dalla console.

Potrebbe rivelarsi particolarmente utile per quei fan che vogliono catturare una determinata scena di gameplay, ripetuta più volte nella ricerca della cattura perfetta: il brevetto sottolinea che gli utenti sarebbero in grado di impostare alcuni criteri con cui sovrascrivere una porzione di gameplay già registrata in precedenza.

Di conseguenza, non sarebbe più necessario andare a controllare manualmente tanti filmati alla ricerca dei momenti migliori da montare insieme, ma PS5 potrebbe riuscire a condividere un’unica sessione senza interruzioni particolarmente evidenti, proprio grazie ai già citati punti di salvataggio nascosti nel gioco.

Una feature che potrebbe dunque rivelarsi particolarmente utile, se sarà effettivamente implementata: ricordiamo infatti che i brevetti non sempre riescono a diventare realtà, ma ci offrono comunque un’indicazione delle possibili intenzioni di Sony. Di conseguenza, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per scoprire le ultime novità in arrivo.

Nel frattempo, se preferite avere il miglior equipaggiamento possibile per le vostre catture, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare alcuni utili consigli per scegliere la scheda di acquisizione più adatta a voi.

Ricordiamo inoltre che PS5 sta per ricevere anche un nuovo controller professionale: Sony ha svelato ufficialmente il DualSense Edge, ma vi avvertiamo che il costo potrebbe essere particolarmente proibitivo. In ogni caso, nonostante la crisi di scorte, PlayStation 5 continua a rivelarsi un grande successo e ha registrato vendite impressionanti a settembre: vedremo se riuscirà a ripetersi anche a ottobre.