PS5 sta diventando la regina del 2022, vendite di settembre sono notevoli

PS5 sta avendo un periodo molto felice perché, nonostante gli ormai famigerati problemi di scorte, le vendite sono comunque alte.

Nonostante la console sia difficile da reperire in maniera semplice, tanto che su Amazon è disponibile solo su invito, i numeri che registra sono importanti.

Già negli scorsi mesi la console è riuscita a collezionare una serie di record dopo l’altro, alcuni anche impensabili.

Tant’è che, al momento, agli annali PS5 è una delle console più vendute di sempre al lancio nonostante i tanti problemi.

Come sempre arrivano con una certa regolarità i dati delle vendite mensili e, ancora una volta, PlayStation 5 sta dominando il mercato.

I dati riportati da Twinfinite raccontano i dati del puntualissimo NPD Group, che riporta le vendite hardware e software mensili negli USA.

Per quanto riguarda il mese di settembre, PS5 ha guidato sia le vendite sia per quanto riguarda le unità vendute che i dollari incassati, contribuendo ad un totale di $4.1 miliardi spesi nell’intero mese. Con un calo, tuttavia, del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’hardware è stato il segmento con le migliori prestazioni nel mese di settembre, guidato da una crescita percentuale a due cifre sia per PlayStation 5 e Xbox Series. La spesa totale di videogiochi da inizio anno per contenuti, hardware e accessori è ora inferiore dell’8% rispetto al 2021, per $38.4 miliardi.

Le vendite di hardware a settembre sono aumentate del 19% rispetto a un anno fa. Il miglioramento dell’offerta di PlayStation 5 è stato uno dei fattori principali dell’aumento, dove la console è al primo posto seguita, subito sotto, da Nintendo Switch che non molla il colpo.

Tra l’altro durante le festitività di fine anno le cose potrebbero migliorare ulteriormente, perché PS5 sta potenziando notevolmente la distribuzione delle scorte.

L’incognita è quella dell’aumento di prezzo annunciato qualche tempo fa, che solo con il tempo scopriremo se sarà dannoso per le vendite di PS5.