PS5 potrebbe dire sì a una funzionalità fondamentale dei televisori di ultima generazione

Da tempo si parla della possibilità che Sony possa decidere di implementare la tecnologia VRR su PS5, sebbene ora qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione.

I possessori di DualSense non sanno ancora quando e perché la feature in questione possa essere implementata sulla piattaforma next-gen, ma stando ai rumor non dovrebbe mancare molto.

Ora, dopo l’aggiornamento 21.02-04.51 disponibile dallo scorso 8 marzo di quest’anno, nelle prossime settimane potrebbe arrivarne un altro.

Il noto giornalista di settore Jez Corden, via social, ha infatti lasciato intendere che non mancherebbe molto all’arrivo del VRR su PS5.

Dal proprio account Twitter personale, Corden sembra infatti essere pressoché certo del debutto ormai imminente del supporto al Variable Refresh Rate su console Sony.

Cos’è il VRR? Noto anche come “frequenza di aggiornamento variabile”, si tratta in poche parole di una funzione progettata per offrire un gameplay fluido e privo di artifizi durante le varie fasi di gioco, sia offline che online.

Corden ha lasciato intendere che l’inizio dell’estate di quest’anno sarà con molta probabilità il periodo in cui vedremo l’attivazione del VRR su PS5.

Non ci resta quindi che attendere un annuncio ufficiale da parte di Sony, oppure il rilascio di un firmware a sorpresa come accaduto nelle scorse settimane.

Nell’attesa, ricordiamo anche che da oggi è disponibile la nuova e interessante offerta settimanale di PlayStation Store, come ogni mercoledì.

Ma non solo: come riportato su PlayStation Blog, stanno per prendere il via i nuovi sconti Mega Marzo davvero molto interessanti, su una valanga di giochi di spessore.

Infine, da alcuni giorni il team PlayStation ha anche svelato quali sono stati i giochi più scaricati a febbraio (indovinate un po’ chi si trova al primo posto?).