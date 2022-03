PS5, nuovo aggiornamento disponibile da ora: ecco che cosa cambia

Sony ha appena pubblicato a sorpresa l’aggiornamento 21.02-04.51 per PS5, disponibile da questo momento per il download per tutti i possessori della console next-gen.

Al momento è ancora estremamente difficile riuscire ad acquistare la console del controller DualSense, ma per i fortunati possessori è già arrivato il momento di scaricare una nuova patch di routine.

Non sono dunque in arrivo soltanto miglioramenti per i già citati controller next-gen, ma Sony è sempre impegnata nel perfezionare il software di sistema e ottimizzare l’esperienza per gli utenti.

Chi si aspettava l’arrivo di novità estremamente importanti, con molta probabilità rimarrà però deluso dall’ultima patch: come riportato da DualShockers, si tratta infatti di un aggiornamento di manutenzione standard.

Proprio come il precedente aggiornamento di PS5, Sony ha infatti pubblicato unicamente questa dicitura nel changelog ufficiale della patch 21.02-04.51:

«Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema».

Sfortunatamente non è dunque arrivato ancora il momento di introdurre le novità più importanti per la console next-gen, ma questo aggiornamento dovrebbe servire a migliorare la stabilità e sistemare alcuni errori nascosti.

La nuova patch di PS5 è già disponibile per il download: se la vostra console non dovesse aggiornarsi automaticamente, potrete verificare voi stessi la disponibilità di nuovi update.

Al momento non sembra che siano state inserite funzionalità nascoste particolarmente rilevanti, ma se nelle prossime ore dovessero emergere ulteriori dettagli vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Sony aveva già anticipato che i prossimi aggiornamenti avrebbero visto l’introduzione di nuove feature importanti, al momento riservate soltanto agli utenti che hanno scaricato il firmware beta: tuttavia tra queste è assente una caratteristica promessa prima del lancio, che sta facendo infuriare i fan.

Presto potrebbe però arrivare un altro interessantissimo miglioramento, che renderà ancora più facile la condivisione di screenshot e filmati dalla vostra console all’app mobile ufficiale dedicata.