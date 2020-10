PS5 poteva essere più piccola: ecco perché Sony ha scartato l’idea

Sony avrebbe potuto rendere PS5 più piccola ma, come rivelato da Yasuhiro Ootori – EVP, Hardware Engineering and Operation, Sony Interactive Entertainment – al portale giapponese Nikkei, l’idea è stata scartata per una specifica ragione.

Le dimensioni imponenti della console, 390mm x 260mm x 104mm (sensibilmente più grande di PS4 Pro, approssimativamente 327mm x 295mm x 55mm), sono legate a doppio filo con la ventola adottata per il raffreddamento di PlayStation 5.

La ventola è più grande rispetto a quella delle console precedenti perché le è stato conferito l’incarico di raffreddare entrambi i lati della scheda madre (un “lato A” e un “lato B” come li chiamano in Sony).

Il calore emesso dal Lato B è da solo equivalente a quello dell’intero SoC di PS4, e questo spiega già da sé come mai la ventola – le cui dimensioni sono state scelte in base alla disposizione verticale della piattaforma – dovesse essere necessariamente più grande.

Inoltre, vista frontalmente, la ventola è asimmetrica, dal momento che deve adattarsi al posizionamento del lettore Blu-ray e lasciarlo libero di operare senza intralci o, peggio ancora, contatti tra le parti.

Com’è stato confermato già nel passato recente, è la ventola ad aver spinto Sony a realizzare una PS5 così grande, ma nell’intervista a Nikkei viene rivelato che ci sarebbe stato un modo per produrre una console di gran lunga più piccola.

Ootori ha spiegato che sarebbe stato possibile ridurre le dimensioni di PlayStation 5 installando non una ma due ventole, paradossalmente, una per il lato A e una per il lato B. Tali ventole sarebbero state notevolmente più piccole.

Questo avrebbe però comportato due problemi:

ci sarebbe stato un aumento dei costi controllare la rotazione di due ventole è più difficile che con una sola

Questa è la ragione per cui si è optato per una singola ventola più grande in luogo di due, che probabilmente avrebbero portato ad un design più raccolto e vicino per dimensioni alla concorrente Xbox Series X.

Il design di PS5 ha portato a molteplici discussioni in rete e su Spaziogames, complice una disposizione orizzontale e verticale sì disponibile ma più complessa del previsto.

Ciò non toglie che la soluzione trovata dagli ingegneri e dai designer di Sony sia particolarmente gradevole, come non abbiamo mancato di sottolineare in un nostro speciale sull’argomento.