PS5 perde esclusive: un titolo di lancio ora è anche su Xbox

Ormai sappiamo che il gioco delle esclusive è quasi una danza, e PS5 perde ufficialmente uno dei suoi titoli di lancio.

La console sempre più introvabile, a differenza dei suoi Dualsense, ha avuto finora una serie di esclusive molto importanti.

Una di queste si è aggiornata anche con dei nuovi contenuti, che lo fanno sembrare quasi un seguito a questo punto.

Uno dei giochi di lancio di PS5, invece, nei mesi scorsi è stato al centro di alcune polemiche legate alla sua presenza su PlayStation Plus, ma in una versione particolare.

PS5 si è presentata nella generazione videoludica con tanti titoli, tra cui Godfall, discusso action sviluppato da Gearbox.

Il titolo aveva il compito di mostrare i muscoli della nuova generazione di videogiochi di PlayStation e, nonostante tutto, ci è riuscito in un modo o nell’altro.

Ma l’esclusività temporale per PS5 è finita, e Godfall sarà disponibile anche su Xbox a partire dal 7 aprile.

E non solo, perché il titolo arriverà in una versione definitiva chiamata Ultimate Edition. Sarà pubblicata anche su Steam ed Xbox One, oltre che su Xbox Series X|S, ovviamente.

Il pacchetto sarà comprensivo di tutte le espansioni uscite finora, con tanti di alcuni bonus in valute per microtransazioni, e sarà venduto a €29.99 in digitale e €39.99 in formato fisico.

«Godfall: Ultimate Edition è il pinnacolo dell’avventura high fantasy epica che abbiamo creato quando abbiamo sviluppato il nostro RPG next-gen», ha dichiarato Daniel Nordlander, il game director. «La combinazione di vari cambiamenti voluti dai fan, e la disponibilità su una nuova piattaforma rende davvero questo il miglior momento per chiunque di aggiungersi alla battaglia contro Macros».

Se volete sapere se sia il caso o meno di installare Godfall sulle vostre console, qui trovate la nostra videorecensione della versione PS5.

Curiosamente, il titolo fu offerto anche all’interno della selezione di giochi gratuiti di Epic Games Store, una volta.