Il “nuovo” Returnal gratis si mostra in lungo video, su PS5

Senza preavviso Sony ha deciso di offrire ai giocatori un nuovo un nuovo filmato di gameplay incentrato su Ascension, l’aggiornamento gratuito di Returnal in arrivo tra pochi giorni su PS5.

Il successo del primo capitolo è stato tale da aver convinto Sony a credere fortemente nel team finlandese Housemarque, in attesa che svelino il loro prossimo progetto.

Mostrato al recente State of Play di inizio marzo, Returnal Ascension non è in ogni caso un vero e proprio sequel, bensì un’aggiunta gradita al titolo principale.

Ora, in un nuovo video di ben 20 minuti, siamo in grado di dare una primo sguardo alle novità che verranno introdotte nel roguelike di Housemarque.

Il filmato, visionabile poco sopra anche a una risoluzione 4K, mostra l’inedita modalità di gioco chiamata Torre di Sisifo.

Si tratta, in poche parole, di una sorta di survival mode incentrato su arene di difficoltà crescente che metteranno alla prova l’abilità del giocatore.

Il numero di piani superati da Selene e il punteggio raggiunto verranno indicati man mano che proseguiremo nell’avventura: obiettivo del giocatore, quindi, sarà quello di provare a scalarne le posizioni arrivando sempre più in alto nella Torre e superando il record degli altri utenti.

Returnal Ascension, previsto per il prossimo martedì 22 marzo 2022 solo su console PlayStation 5, includerà anche la modalità cooperativa online, dando così modo a più giocatori di affrontare orde di avversari come mai prima d’ora.

Ricordiamo anche che, al momento, sembra che non sia però attualmente previsto un possibile Returnal 2, ma che il prossimo gioco di Housemarque sarà una IP completamente unica.

In ogni caso, l’esclusiva PS5 ha ricevuto settimane fa un riconoscimento davvero degno di nota, visto che il gioco è stato premiato con il GOTY più prestigioso per il mondo PlayStation.