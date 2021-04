PS5, nuovo evento showcase in arrivo: ecco i dettagli

Sony ha appena annunciato l’arrivo di un nuovo showcase per titoli PlayStation, tra cui ovviamente quelli dedicati a PS5, in arrivo la prossima settimana per il mercato cinese.

La presentazione fa parte del progetto PlayStation China Hero Project, la cui ambizione è quella di dare maggiore risalto a videogiochi di stampo cinese non solo localmente ma anche a livello globale.

Non è la prima volta che Sony decide quest’anno di realizzare eventi dedicati ad un determinato tipo di pubblico, visto che il mese scorso è stata realizzata una presentazione solo per il mercato giapponese.

Come riportato da Twinfinite, l’evento si svolgerà il 28 aprile alle ore 5.00 del mattino italiane, che corrispondono alle ore 11 cinesi del 29 aprile.

Un nuovo showcase in arrivo su PS5, direttamente dal PlayStation China Hero Project.

L’annuncio è arrivato attraverso l’account Twitter ufficiale del China Hero Project attraverso un post, che in maniera abbastanza curiosa ha riportato erroneamente il 27 aprile come data dell’evento.

L’immagine inclusa nel post svela però il giorno e l’orario esatto in cui potremo guardare questo showcase, come confermato poi dallo stesso account in un tweet successivo, nel quale ammettevano l’errore:

The online showcase of PlayStation China will take place on 11AM, 27th, April, 2021(Beijing Time). Guess which game will give you an update during this event? Stay tuned. pic.twitter.com/BW7eWonwFY — ChinaHeroProject (@ChinaHeroPRJCT) April 23, 2021

Nel post in questione si fa riferimento ad un gioco in particolare sul quale riceveremo aggiornamenti specifici durante l’evento.

Sebbene non si siano voluti sbilanciare sul nome del misterioso titolo, moltissimi utenti sono convinti che possa trattarsi di Lost Soul Aside: uno dei titoli più attesi provenienti dalla Cina ed annunciato ormai nel lontano 2015.

L’evento è stato in passato anche l’occasione per svelare altri titoli interessanti, che si sono poi anche diffusi su piattaforme esterne a quelle PlayStation: uno di questi è stato, per esempio, il platformer action 2D Hardcore Mecha.

Non sappiamo ovviamente ancora cosa ci riserverà esattamente questo evento la prossima settimana, ma è plausibile pensare che ci saranno titoli pensati sia per PS4 che per PS5.

Naturalmente, vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori novità sugli annunci della conferenza.

Vedremo se tra questi titoli ci saranno anche esclusive: il boss di PlayStation ha assicurato che la generazione di PS5 ne avrà in grande quantità.

La compagnia si sta muovendo inoltre per cercare di garantire una maggiore disponibilità della console next-gen, chiedendo ai propri fornitori di aumentare la produzione.